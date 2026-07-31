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ME CAIGO DE RISA

¡Yiddá Eslava, Leslie Stewart y Eduardo Romay cantan ‘Abejita chiquitita’ en el escenario inclinado!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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Tras la derrota del equipo amarillo, Yiddá Eslava, Paloma Fiuza y Eduardo Romay tuvieron que interpretar una divertida historia con personajes muy particulares.

En esta ocasión, Yiddá dio vida a una abejita, Eduardo se convirtió en una flor y Paloma interpretó al sol. Siguiendo las indicaciones de la maestra de la historia, los tres debían reunirse en el centro del escenario para ensayar una canción infantil.

Fue entonces cuando comenzaron a cantar “Abejita chiquitita…”, interpretando sus personajes con mucha ternura y entusiasmo. La escena, sumada al desafío de mantenerse sobre el escenario inclinado, provocó las risas del elenco y del público, que disfrutó de la divertida interpretación.

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