Murió Miguel Uribe: ¿cuál es la situación de los detenidos por el atentado?

Tras el asesinato del exsenador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, las autoridades investigan las causas y a los responsables del atentado. Hasta ahora, seis personas han sido detenidas. Una facción disidente de las FARC es señalada como posible autora intelectual.

EL ATENTADO EN BOGOTÁ

El 7 de junio, Miguel Uribe recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda mientras participaba en un mitin político en un barrio popular de Bogotá, en campaña para las próximas elecciones.

El ataque, grabado en video, estremeció al país y evocó las décadas de 1980 y 1990, cuando cárteles del narcotráfico y grupos insurgentes secuestraban o asesinaban a candidatos presidenciales y figuras públicas.

DETENCIONES Y ACUSACIONES

Las autoridades han detenido a seis sospechosos. La Fiscalía sostiene que al menos diez personas participaron en la planificación y ejecución.

Entre los detenidos está el presunto autor material, un menor de 15 años, quien declaró que le ofrecieron 20 millones de pesos por el ataque, suma que no recibió. Se investiga si tenía vínculos con redes de microtráfico en el suroccidente de Bogotá.

El 12 de junio fue imputado Carlos Eduardo Mora González como presunto coautor, acusado de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores en delitos.

Tres días después, fue detenida Katerine Andrea Martínez Martínez, señalada de participar en la planeación. Fue imputada por tentativa de homicidio agravado, tráfico y porte ilegal de armas y uso de menores.

El 19 de junio, la Fiscalía capturó a William Fernando González Cruz, acusado de recoger a implicados y participar en la planeación.

A inicios de julio, la Policía detuvo a Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, señalado como uno de los responsables.

El 18 de julio, fue arrestada una sexta persona, presuntamente encargada de sacar al menor del lugar tras el ataque.

EL ARMA INCAUTADA PROVINO DE EE.UU.

En una conferencia el 8 de junio, la fiscal Luz Adriana Camargo informó de la incautación de un arma vinculada al ataque. Se recuperaron 12 vainillas en el lugar y se realizan pruebas para determinar si está relacionada con otros delitos.

El director de la Policía, Carlos Fernando Triana, indicó que el arma fue adquirida el 6 de agosto de 2020 en Arizona, Estados Unidos. Se investiga cómo ingresó al país.

EL ÚLTIMO ADIÓS

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido de Uribe Turbay, lamentó la muerte del exsenador y afirmó: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó en X: “Estados Unidos se solidariza con su familia y con el pueblo colombiano, tanto en el duelo como en el reclamo de justicia contra los responsables”.

La hermana de Uribe Turbay, María Carolina Hoyos Turbay, compartió en Instagram una foto de ambos con su madre, Diana Turbay, periodista secuestrada por el cartel de Pablo Escobar y fallecida en un operativo de rescate. "Estoy segura de que nuestra mamá, que tanto te ama, hoy te recibe con los brazos abiertos", escribió. Miguel Uribe, crítico del actual gobierno, había anunciado en octubre su intención de postularse a la Presidencia. Integraba el grupo de precandidatos para suceder a Gustavo Petro en las elecciones de mayo de 2026.