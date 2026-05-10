Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este 10 de mayo | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 10 de mayo de 2026.

LIMA EN EMERGENCIA POR CAOS VEHICULAR

El 28 de abril, el alcalde de Lima declaró en emergencia el sistema vial de la ciudad debido al grave deterioro de las vías y la creciente congestión vehicular que afecta diariamente la movilidad de miles de ciudadanos. La medida busca acelerar la ejecución de obras de mantenimiento, rehabilitación y mejora de la infraestructura vial, además de facilitar procesos administrativos para intervenir con mayor rapidez en las zonas críticas. Punto Final entrevistó al gerente de movilidad urbana, Alberto Peralta, quien señaló que la “declaración de emergencia” permitirá priorizar recursos y coordinar acciones urgentes para atender las pistas dañadas por falta de mantenimiento, así como los puntos de alto tráfico con el fin de reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la seguridad vial en Lima.

CONGRESISTA PROPONE ELIMINAR EL FEMINICIDIO

Hoy, muchas familias no podrán celebrar el Día de la Madre porque perdieron a una hija, a una madre o una hermana a manos de un feminicida. Aunque desde el 2013, el Código Penal tipifica y sanciona el feminicidio, las cifras no han dejado de aumentar: más de 2 mil víctimas en el país. Sin embargo, un proyecto de ley impulsado por la congresista reelecta por Renovación Popular, María Jáuregui de Aguayo, propone eliminar este delito y reemplazarlo por el de “asesinato de la pareja o conviviente”, bajo el argumento de igualdad ante la ley. Si bien la iniciativa fue presentada en 2025, se prevé que sea evaluada en los próximos días. Punto Final conversó con especialistas, quienes advierten sobre el impacto que tendría esta iniciativa si se aprueba, especialmente en los procesos en curso y en casos emblemáticos, donde incluso podría abrir la puerta a beneficios para los condenados por feminicidio.

¿MOVIDAS PARA EXCARCELAR A PEDRO CASTILLO?

Pedro Castillo vuelve a estar en agenda. El domingo pasado, revelamos que el presidente encargado de la República, José María Balcázar, visitó al exmandatario varios días antes de colocarse el fajín. El mismo día de su juramentación, al ser consultado sobre un posible indulto para Castillo, Balcázar respondió que “en principio, nadie se lo había pedido” y que “no estaba en agenda”. Sin embargo, inmediatamente el abogado de Castillo presentó formalmente la solicitud, recordándole al mandatario que el indulto no fue un secreto de Estado, sino un compromiso explícito asumido por él. El pedido fue declarado inadmisible, debido a que Castillo tiene una condena en primera instancia por conspiración para la rebelión y además cumple prisión preventiva por casos de corrupción. Es decir, al no existir una sentencia definitiva, el indulto no sería aplicable. Punto Final investigó las movidas dentro de la Comisión de Gracias Presidenciales y las modificaciones que se vienen realizando en la norma que regula esta facultad del jefe de Estado.

FISCALÍA INVESTIGA 75 DENUNCIAS POR TEMA ELECTORAL

Mientras la ONPE avanza con el conteo de votos, que ya alcanza el 99.5%, la Fiscalía Anticorrupción sigue investigando, paso a paso, todos los procedimientos previos a las elecciones del 12 de abril. En la mira están exfuncionarios y actuales servidores de la ONPE, investigados por presuntos delitos de favorecimiento contractual y fraude electoral. La Unidad de Investigación de Latina Noticias pudo conocer que, en los últimos días, se presentó una nueva denuncia a las 75 existentes. Esta es por presuntas irregularidades en actas electorales de la serie 900, incluyendo sospechas de firmas falsificadas en varias regiones del país. La investigación fiscal también apunta a una presunta red de decisiones administrativas que había favorecido a una empresa contratista en el servicio de transporte electoral, con cuestionamientos sobre la capacidad real de ejecución y posibles ventajas en los términos del contrato. Punto Final explica el método de “ingeniería inversa” que el fiscal Reynaldo Abia aplica para reconstruir cada etapa del proceso y determinar si existió una intención de alterar el proceso electoral.

LAS CUENTAS DE JUNTOS POR EL PERÚ

En noviembre del año pasado y en febrero de este año, la ONPE sancionó a Juntos por el Perú -partido liderado por el candidato presidencial Roberto Sánchez- con más de 270 mil soles en total, debido a presuntas irregularidades en el manejo financiero de la agrupación política durante las elecciones de 2021. La Unidad de Investigación de Latina Noticias accedió a los informes técnicos financieros elaborados por la ONPE sobre los aportes y gastos del partido entre los años 2021 y 2024. Los hallazgos son múltiples y reveladores: desde supuestos aportantes que aseguran nunca haber entregado dinero a la agrupación política, hasta personas fallecidas que aparecen registradas como aportantes al momento de realizarse los presuntos depósitos. Además, los documentos advierten diferencias sustanciales -superiores a los 700 mil soles- entre lo recibido como financiamiento público y lo declarado en los libros contables del partido. A esto se suma otro dato llamativo: Juntos por el Perú afirma haber gastado solo 91 mil soles durante esta primera vuelta.

LOS FUTUROS PROTAGONISTAS DEL DEBATE PRESIDENCIAL

Esta semana, durante tres días, 750 jóvenes líderes de distintas universidades e institutos superiores públicos y privados de todo el país participaron en la 31 edición del Cade Universitario 2026, organizado por IPAE Acción Empresarial, para dialogar sobre la democracia. Algunos de ellos incluso serán protagonistas del próximo debate presidencial, cuando los candidatos que pasen a segunda vuelta enfrenten las preguntas de la ciudadanía. Punto Final estuvo en el evento y conversó con esos jóvenes líderes sobre el contexto que viven, sus principales demandas y las preguntas que ya preparan para los aspirantes a la presidencia como qué han hecho por el Perú con el poder (poco o mucho) que han tenido hasta ahora, y qué harán para cambiar la realidad de que el éxito de un joven peruano muchas veces depende más de su código postal (lugar donde vive) que de su esfuerzo.

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