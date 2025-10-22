Museo Louvre reabre sus puertas tres días después de millonario robo de joyas

El Museo Louvre reabrió sus puertas este miércoles, apenas tres días después del robo de ocho joyas valoradas en más de 100 millones de dólares, un hecho que ha desatado un intenso debate sobre la seguridad en los museos de Francia.

Las autoridades francesas continúan con la búsqueda del grupo de cuatro delincuentes que perpetró el atraco el domingo en la galería de Apolo, una de las más emblemáticas del museo. El robo, que se ejecutó en solo ocho minutos, puso en evidencia la vulnerabilidad del museo más visitado del mundo, que el año pasado recibió nueve millones de visitantes, el 80% de ellos extranjeros.

Ante la magnitud del incidente, el presidente Emmanuel Macron ordenó acelerar el refuerzo de las medidas de seguridad en el Louvre y otros espacios culturales del país. “El mandatario indicó que ya se están implementando medidas y pidió que se aceleren”, informó la vocera del gobierno, Maud Bergeon.

Según las investigaciones, el robo se produjo el domingo por la mañana, poco después de la apertura del museo. Los ladrones utilizaron una montacargas que colocaron bajo uno de los balcones. Dos de ellos subieron en el vehículo y, con una sierra radial, lograron ingresar al interior del recinto a través de una ventana.

Entre las joyas sustraídas se encuentran una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia, y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia. En su huida, los delincuentes abandonaron una de las piezas robadas: una corona.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó que más de un centenar de investigadores están trabajando en el caso y que la investigación “avanza con rapidez”. Por su parte, la fiscal de París, Laure Beccuau, detalló que los delincuentes obtuvieron el montacargas mediante un falso contrato de mudanza.

El servicio de conservación del Louvre estimó las pérdidas en 88 millones de euros (unos 102 millones de dólares), una cifra calificada como “extremadamente espectacular”, aunque sin comparación con los daños que tendría la pérdida de obras históricas. Las autoridades advirtieron que los ladrones difícilmente podrán obtener ese valor si intentan fundir las joyas, lo que reduciría drásticamente su valor histórico y económico.

