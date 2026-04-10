NASA publica las primeras imágenes de los astronautas del Artemis II tras su regreso a la Tierra
La misión Artemis II completó un exitoso amerizaje sobre el océano Pacífico durante la noche (tarde en Estados Unidos) de este viernes 10 de abril. Así, sus cuatro astronautas volvieron sin inconvenientes a la Tierra tras orbitar la Luna por diez días.
Horas después de su vuelta a nuestro planeta, la NASA compartió imágenes de los cuatro astronautas, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes completaron esta histórica misión:
