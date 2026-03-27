Nicolás Maduro y Cilia Flores en la Corte de Nueva York: Detalles inéditos de su segunda audiencia

(AIL: Caracol Televisión) La periodista venezolana Laura Weffer presenció en Nueva York la segunda audiencia preliminar del proceso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. En entrevista para Caracol, ella describió un ambiente de resignación, detalles sobre el estado físico de los acusados y los puntos clave que marcaron la jornada legal.

EL ASPECTO FÍSICO: UNIFORMES Y SALUD

A diferencia de sus apariciones públicas en Venezuela, la pareja vestía uniformes carcelarios. Nicolás Maduro portaba un traje tipo enfermería con cuello en V, manga corta, camiseta naranja y pantalones beige. Conserva su característico bigote, aunque su actitud fue descrita como la de alguien a quien le han “bajado los humos”.

Por su parte, Cilia Flores vestía un atuendo similar con una camiseta gris de manga larga. Según Weffer, Flores se veía visiblemente afectada:

Estado físico: Se le nota más delgada y con un caminar pausado (posiblemente por el uso de grilletes).

Apariencia: Sorprendió que mantenía el cabello teñido de rubio y perfectamente peinado, además de un maquillaje natural.

Salud: Su defensa solicitó atención médica debido a una afección en la válvula mitral, una estrategia que buscaría priorizar su cuidado en prisión.

LOS 3 PUNTOS CLAVE DE LA AUDIENCIA

La sesión duró una hora y ocho minutos. El juez no emitió dictámenes inmediatos, pero se discutieron tres ejes fundamentales:

Financiamiento de la defensa: Existe un debate sobre si los acusados pueden pagar abogados privados o si deben recurrir a defensores públicos. El punto de fricción es si los contribuyentes estadounidenses deben costear la defensa de Nicolás Maduro. Protección de pruebas y testigos: La Fiscalía solicitó restringir el acceso a ciertas pruebas a figuras como Diosdado Cabello, Nicolás Maduro Guerra y ‘El Niño Guerrero’ (líder del Tren de Aragua). El argumento es que el acceso a estos documentos revelaría la identidad de los testigos, poniendo sus vidas en riesgo. Calendario judicial: Se aclaró que esta es la fase preliminar. De concretarse un juicio, se estima que iniciaría en 2027.

AMBIENTE EN LA SALA: SIN TECNOLOGÍA Y CON PÚBLICO VARIADO

El acceso a la Corte de Nueva York es estricto. Los asistentes deben entregar cualquier dispositivo electrónico (celulares, grabadoras o audífonos), lo que explica la ausencia de fotos o videos dentro de la sala.

El público presente incluyó desde periodistas hasta venezolanos que viajaron exclusivamente para presenciar el evento histórico, como el activista Renzo Prieto y el caricaturista Jorge Torrealba. Este último llevó un muñeco de goma espuma de Nicolás Maduro a escala real con traje naranja, el cual fue objeto de golpes por parte de algunos transeúntes a las afueras de la corte.

“Se está dando cuenta de la magnitud del problema en el que está involucrado. Vi a un hombre que ya no tiene poder, un hombre sometido al sistema de justicia de los Estados Unidos”, concluyó Laura Weffer.

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