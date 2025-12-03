Nicolás Maduro y las condiciones que le dio a Donald Trump en una llamada telefónica

Según informa el medio ‘The Thelegraph‘, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió conservar su riqueza privada de 200 millones de dólares. Asimismo, ha solicitado la amnistía para sus funcionarios y un refugio en un país cercano como parte de un acuerdo con Donald Trump. Todo esto para renunciar a su cargo y luego huir.

Si bien ambas partes habían conversado a través de una llamada el último fin de semana, esta fracasó porque Maduro pidió la amnistía general para hasta 100 funcionarios de su gobierno, además, no establecieron un lugar exacto para que Maduro pueda huir desde Venezuela.

Según las fuentes de dicho medio, Trump pidió a Maduro que vaya a China o Rusia, sin embargo, Maduro descartó la posibilidad ya que él quiere un país cercano al suyo o en todo caso, ir a Cuba ya que es un país amigo del gobierno venezolano.

