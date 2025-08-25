ONU pide al mundo exigir justicia tras nuevo asesinato de periodistas en Gaza

Este lunes se registró un nuevo atentado por parte de Israel contra el Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de Gaza, que dejó como saldo 20 palestinos asesinados entre ellos cinco periodistas, un rescatista y un estudiante de medicina. Según se informó, Israel arremetió dos veces contra el centro médico, matando en el segundo ataque a rescatistas y personal de salud que llegaron a ayudar.

La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ravina Shamdasani, se manifestó en rechazo al atentado señalando que el hecho “debería conmocionar al mundo, pero no para dejarlo en un silencio atónito, sino para impulsarlo a actuar, exigiendo la rendición de cuentas y justicia”.

Según cifras extraoficiales brindadas por la ONU, con estos asesinatos suman casi 280 los periodistas abatidos desde el inicio de la embestida de Israel en ese territorio palestino, el 7 de octubre de 2023, tras los ataques liderados por Hamas en el sur de Israel. Los muertos en Gaza a la fecha superan los 61.000.

El Secretario General de la ONU se pronunció sobre el acontecimiento, resaltando los riesgos extremos que enfrentan el personal médico y los periodistas al realizar su labor en medio de este brutal conflicto.

“Los civiles, incluidos el personal médico y los periodistas, deben ser respetados y protegidos en todo momento. Exigimos una investigación pronta e imparcial sobre estos asesinatos”, enfatizó António Guterres en una declaración leída ante la prensa.

Al menos tres de los cinco periodistas asesinados este lunes por Israel trabajaban para medios internacionales y en el momento de su muerte estaban cubriendo el bombardeo israelí contra un hospital en Gaza.

