Papa León XIV advierte sobre el riesgo de volver más virtuales las relaciones humanas por la tecnología

El papa León XIV abordó este miércoles 16 de septiembre el impacto de la inteligencia artificial durante su catequesis en la Plaza de San Pedro. El pontífice señaló que el desarrollo tecnológico ofrece nuevas posibilidades y derriba barreras, pero también puede afectar las relaciones personales al volverlas más virtuales.

Durante su intervención, el santo padre llamó a preservar relaciones sociales con sustancia real y profundidad personal. También advirtió sobre el riesgo de delegar en algoritmos decisiones que, según indicó, corresponden únicamente a la conciencia humana.

“En esta catequesis, para continuar reflexionando sobre la Constitución pastoral Gaudium et spes, quiero proponer el tema de la comunidad humana”, expresó León XIV en español.

El pontífice recordó que el Concilio señala que Dios “ha querido que los hombres constituyan una sola familia y se traten entre sí con espíritu de hermanos”. En ese contexto, planteó la necesidad de “reubicar el lugar de la persona humana” en una sociedad marcada por el desarrollo tecnológico.

León XIV sostuvo que la tecnología tiene un doble efecto en las relaciones humanas: por un lado, permite acortar distancias y derribar barreras; por otro, puede poner en riesgo los vínculos personales al favorecer interacciones cada vez más virtuales.

DESTACA EL BIEN COMÚN

En su catequesis, el papa vinculó la reflexión sobre la comunidad humana con la búsqueda del bien común, al considerar que este es necesario para alcanzar la perfección a la que, según señaló, está llamado cada individuo y cada comunidad.

El santo padre afirmó que alcanzar ese objetivo exige tener en cuenta el respeto hacia toda persona y promover la vida, evitando cualquier forma que atente contra ella. También destacó la importancia de respetar incluso a los enemigos y a quienes mantienen opiniones diferentes.

Asimismo, León XIV sostuvo que debe respetarse la dignidad de cada persona sin discriminación. Según explicó, este principio se concreta en la justicia social.

La reflexión del pontífice se desarrolló como parte de su catequesis sobre la Constitución pastoral Gaudium et spes, en la que centró su mensaje en la comunidad humana y el lugar que debe ocupar la persona frente a los avances tecnológicos.

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