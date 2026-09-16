Estos son los miembros de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial de Keiko Fujimori

El Gobierno oficializó, mediante una resolución suprema, la designación de los cinco integrantes de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial. La medida fue dispuesta por la presidenta Keiko Fujimori y lleva también la firma del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

La comisión estará integrada por Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, Arsenio Oré Guardia, José Chlimper Ackerman, Josefina Takahashi Sato y Milagros Álvarez Calderón Larco. La norma recuerda que las comisiones consultivas están conformadas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil de reconocida capacidad o experiencia.

Según el texto, el cargo de miembro de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial es ad honorem y de confianza, y no genera vínculo laboral. Asimismo, precisa que esta función no inhabilita a sus integrantes para desempeñar una función pública o desarrollar actividades privadas.

Entre los designados figura Jaime Yoshiyama, ingeniero industrial y una de las figuras históricas del fujimorismo. Durante el gobierno de Alberto Fujimori ocupó los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas y de la Presidencia.

Yoshiyama también presidió el Congreso Constituyente Democrático entre 1992 y 1995, órgano que elaboró la Constitución Política de 1993. Posteriormente, fue candidato a la Alcaldía de Lima por la alianza Cambio 90-Nueva Mayoría y secretario general de Fuerza Popular entre 2010 y 2015.

TRAYECTORIA DE LOS INTEGRANTES

Arsenio Oré Guardia es abogado y magíster en Derecho, con mención en Ciencias Penales, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especializado en derecho penal y procesal penal, ha ejercido la docencia en la UNMSM, la Pontificia Universidad Católica del Perú y otras instituciones.

José Chlimper Ackerman es empresario y político vinculado al fujimorismo. Fue ministro de Agricultura durante el último gobierno de Alberto Fujimori, entre julio y noviembre de 2000. En las elecciones de 2016, integró como candidato a la primera vicepresidencia la fórmula presidencial encabezada por Keiko Fujimori y posteriormente fue elegido por el Congreso como miembro del Directorio del Banco Central de Reserva.

Josefina Takahashi Sato es bióloga, magíster en Ciencias por la Universidad Nacional Agraria La Molina y doctora por la Universidad de Birmingham. Por su lado, Milagros Álvarez Calderón Larco ha estado vinculada con la gestión cultural y las relaciones institucionales del Museo Larco.

VIDEO RECOMENDADO