Papa León XIV canoniza a Carlo Acutis, el “santo millennial”, en el Vaticano

Este domingo 7 de septiembre, el Papa León XIV presidió en la Plaza de San Pedro la Santa Misa con el rito de canonización de los beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, declarados oficialmente santos de la Iglesia Católica.

Durante su homilía, el Santo Padre destacó que ambos jóvenes “respondieron ‘sí’ a Dios y se entregaron plenamente, sin guardar nada para sí”.

Asimismo, subrayó que tanto Acutis, conocido como el “ciberapóstol de la Eucaristía”, como Frassati, recordado como el “joven de las bienaventuranzas”, estaban enamorados de Jesús y dispuestos a darlo todo por Él.

“Los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, sobre todo para los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra”, expresó el Pontífice.

Es importante mencionar que, antes del inicio de la celebración, el Papa León XIV saludó de manera espontánea a las familias de los nuevos santos, así como a religiosos, movimientos laicales y delegaciones oficiales presentes en la ceremonia.

