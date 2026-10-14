Papa León XIV concelebró una misa en el hospital de Roma mientras avanza su recuperación

El papa León XIV participó en una misa celebrada este miércoles en el Hospital Gemelli de Roma, donde permanece hospitalizado tras una operación para extirparle un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón. La información fue confirmada por Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

La celebración eucarística se realizó en una sala acondicionada para la ocasión en la décima planta del hospital, debido a que la capilla de ese nivel permanece cerrada por trabajos de restauración.

VATICANO INFORMÓ SOBRE LA CELEBRACIÓN RELIGIOSA

A través de un comunicado, el Vaticano precisó que el pontífice concelebró la Eucaristía durante su hospitalización. Esto significa que participó en la misa junto con otro sacerdote o varios sacerdotes, y no que la ofició en solitario.

“El Santo Padre ha concelebrado la Eucaristía en una sala habilitada para la ocasión en la décima planta del Hospital Gemelli, donde permanece ingresado tras su operación”, informó la Santa Sede.

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