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TikTok anuncia los 10 finalistas de #EmprendeEnTikTok Perú: Estos son los emprendimientos del país que participan

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TikTok anuncia los 10 finalistas de #EmprendeEnTikTok Perú: Estos son los emprendimientos del país que participan
vlevano@latina.pe
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TikTok, en alianza con New Ventures, dio a conocer hoy los 10 emprendimientos finalistas de la 2° edición de #EmprendeEnTikTok en Perú, el programa de aceleración que busca fortalecer el crecimiento de MYPES a través del uso estratégico de herramientas digitales. Los proyectos seleccionados provienen de siete ciudades del país y abarcan rubros que van de la manufactura con madera certificada y la artesanía en piedra, al turismo, el chocolate de origen y la moda circular. Más de la mitad de los proyectos fueron fundados por mujeres.

“#EmprendeEnTikTok llega a Perú en su 2° edición para acompañar a los emprendimientos de todo el país en su camino de crecimiento, dándoles las herramientas y el acompañamiento que necesitan para escalar sus negocios en la plataforma. Perú destaca por su ecosistema emprendedor pujante y el talento de su comunidad creadora de contenido. Nuestro compromiso es acercar herramientas digitales que permitan a las MYPES locales no solo consolidarse, sino prosperar en el entorno digital actual, creando conexiones genuinas con sus comunidades. Estamos orgullosos del talento y la diversidad de esta edición en el país”, afirmó Gabriel Parra, Gerente de Políticas Públicas para TikTok en la región andina.

Esta nueva edición de #EmprendeEnTikTok lanzada en mayo de este año, ofrece a la comunidad emprendedora capacitaciones virtuales gratuitas de creatividad, TikTok Ads, métricas y generación de contenido. La convocatoria estuvo abierta hasta el 9 de agosto y reunió casi 1.500 postulaciones en todo el país.

Cómo funciona el programa

Los finalistas participan de un proceso intensivo de formación con foco en estrategia de negocios, finanzas, creatividad y crecimiento en TikTok, estructurado en dos etapas:

  1. Primera etapa: los emprendimientos participan de nueve talleres teórico-prácticos liderados por especialistas en negocios, creatividad y la plataforma.
  1. Segunda etapa: los tres proyectos más destacados avanzan a una instancia de mentorías personalizadas. Según la evaluación final por desempeño y potencial, el primer puesto recibirá USD 15.000 de capital semilla, el segundo USD 10.000 y el tercero USD 5.000.

Una iniciativa regional

La iniciativa forma parte de una estrategia regional que ya cuenta con más de 40.000 emprendedores registrados a las clases del programa y 90 emprendimientos que ya han participado del proceso de aceleración desde su primera edición en América Latina. Este año #EmprendeEnTikTok alcanzó a Argentina, México, Colombia y Perú, y acaba de anunciar a los 40 emprendimientos finalistas de esta edición (10 por país). 

TikTok como motor de crecimiento para los negocios

Según TikTok Insights, 7 de cada 10 personas de la comunidad dicen que las marcas que usan tendencias en TikTok se sienten más cercanas, y el 73% siente una mayor conexión con las marcas presentes en la plataforma. #EmprendeEnTikTok busca capitalizar este potencial, brindando a la comunidad emprendedora las herramientas para construir presencia, comunidad y ventas.

Conocé a los 10 finalistas de Perú:

  • Nii Biri (@nii.biri.oficial) — Pucallpa · Desde 2012.
    Iniciativa de comunidades nativas amazónicas que adquiere madera certificada FSC de sus comunidades socias y la transforma en muebles y artículos con valor agregado para el mercado nacional. Incorpora principios de economía circular y genera ingresos directos sin intermediarios para comunidades indígenas.
  • INCLUEDU (@inclueduia) — Lima · Desde 2018.
    Plataforma de aprendizaje de lengua de señas impulsada por inteligencia artificial, creada para reducir las barreras de acceso a una formación que suele ser limitada y costosa. Supera los 10.000 usuarios y ha otorgado 200 becas a mujeres sordas en situación vulnerable.
  • Cuzco Travels (@cuzco.travels) — Cusco · Desde 2020.
    Agencia de viajes especializada en experiencias turísticas personalizadas en Cusco y otras zonas del Perú. Trabaja con guías, proveedores y comunidades locales, generando oportunidades económicas y promoviendo el cuidado del patrimonio cultural y natural.
  • Casa Causa (@casacausa.pe) — Lima · Desde 2017.
    Emprendimiento de economía circular que facilita la reutilización de productos de manera digna, segura y accesible, especialmente para comunidades vulnerables. Reporta más de 1,5 millones de objetos reutilizados y un ahorro promedio de S/40 para sus clientes.
  • Alpaca Kapchy (@alpacakapchy) — Arequipa · Desde 2011.
    Empresa que diseña y comercializa figuras decorativas elaboradas 100% a mano con fibra baby alpaca mediante needle felting. Cuenta con certificación de Comercio Justo y trabaja junto a artesanas peruanas, combinando ventas directas al consumidor con ventas B2B a tiendas y distribuidores internacionales.
  • Cognimente (@cognimente.oficial) — Lima · Desde 2025.
    Diseña y comercializa un libro de gimnasia cerebral con ejercicios prácticos para fortalecer memoria, atención, concentración y agilidad mental en adultos mayores. Su misión es brindar una vejez digna mediante estimulación cognitiva accesible a nivel nacional.
  • KUYAY (@kuyaychocolates) — Bagua Grande · Desde 2016.
    Empresa de chocolate bean-to-bar que transforma cacao nativo fino de aroma en chocolates de origen con identidad amazónica. Controla toda la cadena de valor —desde el cultivo hasta el producto final— y cuenta con un jardín clonal de 135 variedades de cacao nativo, uno de los dos únicos del Perú.
  • Metamorfosis (@metamorfosis.peru) — Lima · Desde 2021.
    Marca de moda circular que capacita y emplea a mujeres privadas de libertad en técnicas como tejido, bordado a mano y diseño sostenible. Combina inclusión social con reaprovechamiento textil, generando oportunidades de trabajo remunerado y facilitando la futura reinserción económica de las participantes.
  • Romaní (@romaniart.peru) — Ayacucho · Desde 2003.
    Marca que diseña y comercializa esculturas en Piedra de Huamanga, combinando una técnica artesanal ancestral con propuestas artísticas contemporáneas. Sus piezas se venden en galerías como Índigo, Dédalo y el Museo Larco. Desde su taller en Huamanga capacita gratuitamente a jóvenes en situación de vulnerabilidad.
  • Kawát (@kawatperu) — San Martín · Desde 2022.
    Empresa de economía circular que utiliza la mosca soldado negro para transformar residuos orgánicos en harina de insecto para alimentación animal y fertilizante orgánico. Ya ha transformado 480 toneladas de residuos orgánicos en su planta de San Martín y ha canalizado sus productos a más de mil productores.


Detrás de cada proyecto hay una historia de esfuerzo, creatividad y determinación. #EmprendeEnTikTok llega a su recta final en esta edición con un objetivo claro: que los emprendedores de la región no sólo ganen un premio, sino que adquieran las herramientas necesarias para escalar sus negocios y contar sus historias en la plataforma. Próximamente se conocerán los tres ganadores, pero el verdadero impacto del programa ya está en marcha: casi 1.500 historias en Perú que decidieron dar el siguiente paso y una comunidad que las acompaña“, afirma Laura Reyna, Gerente de Asuntos Públicos en TikTok para América Latina.

 

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