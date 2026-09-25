Papa León XIV inicia gira por Francia y llama a impulsar “la paz y el multilateralismo” en Europa

El papa León XIV comenzó este viernes su visita apostólica a Francia, un recorrido de cuatro días que contempla actividades en París, Lourdes y Metz. El pontífice fue recibido por el presidente Emmanuel Macron y la primera dama Brigitte Macron en el Palacio del Elíseo, en el inicio de una agenda que también incluirá encuentros con autoridades, representantes religiosos y ciudadanos.

Se trata del quinto viaje internacional de León XIV desde el inicio de su pontificado y de la primera visita oficial de un papa a Francia en 18 años. El pontífice permanecerá en territorio francés hasta el 28 de septiembre.

PAPA SE REÚNE CON EMMANUEL MACRON EN PALACIO DEL ELÍSEO

El pontífice llegó a París durante la mañana y se trasladó al Palacio del Elíseo, donde sostuvo un encuentro con Emmanuel Macron y Brigitte Macron.

Luego de la reunión, el pontífice tiene previsto dirigirse a las autoridades francesas y al cuerpo diplomático acreditado en el país. Durante su paso por la capital también mantendrá encuentros con representantes de la sociedad civil y miembros de la Iglesia Católica.

Durante su primer discurso oficial, hizo un firme llamado al desarme y recordó la encíclica Pacem in terris, de Juan XXIII, en la que se defendía la prohibición de las armas atómicas y un proceso de desarme simultáneo.

«La paz no es un equilibrio de fuerzas; se construye cada día a través del diálogo y la justicia», afirmó el pontífice, quien exhortó a no considerar inevitable una guerra y llamó a fortalecer el diálogo y la diplomacia. Asimismo, pidió que el país, en línea con sus valores, contribuya a construir “la paz y el multilateralismo, especialmente dentro de Europa”.

FRANCIA DESPLIEGA UN AMPLIO OPERATIVO DE SEGURIDAD

La llegada del papa provocó un importante despliegue policial en París. Miles de agentes fueron destinados a las zonas donde se desarrollarán las actividades públicas, además de los recorridos que realizará León XIV durante su estancia.

Las autoridades francesas no han informado sobre una amenaza concreta contra el papa. El dispositivo busca principalmente garantizar la seguridad durante sus desplazamientos y controlar los puntos donde se espera una gran concentración de personas.

Mientras tanto, cientos de fieles se reunieron en diferentes sectores de la capital francesa con la intención de ver pasar al pontífice. Entre ellos hay peruanos residentes en Francia y compatriotas que viajaron desde otros países para acompañar la visita.

DISCURSO EN LA UNESCO

Uno de los actos destacados de la primera jornada será la llegada de León XIV a la sede de la Unesco, donde ofrecerá un discurso. Durante su visita a Francia abordará asuntos como la búsqueda de la paz, el futuro de Europa, el cuidado del medio ambiente y el impacto de la inteligencia artificial, además de otros desafíos de la sociedad actual.

Más tarde, el papa acudirá a la Catedral de Notre-Dame, donde participará en una celebración junto a obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas.

Será la primera vez que León XIV ingrese al histórico templo desde que culminaron los trabajos de restauración tras el incendio ocurrido en 2019. La jornada finalizará con una vigilia de oración junto a jóvenes en el Estadio de Francia, ubicado en Saint-Denis.

VISITA EN LONDRES Y METZ

Después de concluir sus actividades en París, León XIV se trasladará a Lourdes. Allí visitará la Gruta de Massabielle, uno de los principales lugares de peregrinación católica, y sostendrá un encuentro con los obispos franceses. En esta ciudad también celebrará una misa y participará en una tradicional procesión con antorchas.

La última parte del viaje tendrá lugar en Metz. En esta ciudad, el papa participará en un encuentro interreligioso y en una actividad centrada en las raíces europeas, la paz y la unidad del continente. Además, celebrará una misa en la catedral de Metz antes de finalizar su visita y emprender el retorno a Roma el próximo 28 de septiembre.

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