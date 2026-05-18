León XIV publicará su primera encíclica el 25 de mayo y estará centrada en la IA

La primera encíclica del papa León XIV se titulará “Magnifica humanitas” y será publicada el próximo lunes 25 de mayo, según informó el Vaticano. El documento estará dedicado a “la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial”, una señal clara de que el pontífice quiere situar este tema entre las prioridades de su magisterio.

La encíclica lleva la firma del 15 de mayo y su publicación coincidirá con el 135.° aniversario de la promulgación de Rerum Novarum, la histórica encíclica social de León XIII. De acuerdo con el Vaticano, el nuevo texto busca responder a los desafíos éticos y sociales que plantea la actual revolución tecnológica.

EL PAPA LO PRESENTARÁ PERSONALMENTE

Por primera vez, León XIV participará directamente en la presentación de una encíclica, rompiendo con una práctica habitual en la Santa Sede. El acto está previsto para el 25 de mayo a las 11:30 a. m., en el Aula del Sínodo, dentro del Palacio Apostólico Vaticano.

Durante la ceremonia participarán como ponentes el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. También estará presente Chris Olah, cofundador de la empresa estadounidense Anthropic y especialista en interpretabilidad de la inteligencia artificial. El cierre del evento estará a cargo del cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, antes del discurso del Papa.

En sus recientes intervenciones, León XIV ha advertido sobre los riesgos que puede traer el uso de la inteligencia artificial, especialmente cuando afecta la dignidad humana, el trabajo o incluso los conflictos armados. El Vaticano adelantó que la encíclica abordará precisamente estas implicancias éticas y sociales.

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