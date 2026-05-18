ONPE amplía vigencia de excusas y justificaciones para miembros de mesa en la segunda vuelta

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) amplió, mediante la Resolución Jefatural N.° 000083-2026-JN/ONPE, la vigencia de las excusas al cargo de miembro de mesa y de las justificaciones por inasistencia a la instalación de mesa de sufragio que fueron otorgadas durante las Elecciones Generales 2026. La norma fue publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de mayo de 2026.

La medida regirá para la Segunda Elección Presidencial 2026, convocada para el próximo 7 de junio, y busca facilitar la participación de los ciudadanos que ya habían sido exonerados o justificados en la primera jornada electoral.

¿QUÉ DICE LA RESOLUCIÓN?

De acuerdo con la ONPE, la ampliación responde a que, luego de la elección del 12 de abril, podrían haberse presentado hechos sobrevinientes que impidan nuevamente a algunas personas ejercer el cargo de miembro de mesa o acudir a la instalación de la mesa de sufragio. La propia resolución señala que esta situación resulta previsible y justifica mantener vigente lo ya resuelto en la primera vuelta.

Asimismo, la norma establece un nuevo plazo para presentar solicitudes relacionadas con la segunda vuelta:

Las solicitudes de excusa al cargo de miembro de mesa podrán presentarse dentro de los cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación de la resolución de proclamación de resultados emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) .

podrán presentarse dentro de los contados desde el día siguiente de la publicación de la resolución de proclamación de resultados emitida por el . Las solicitudes de justificación por inasistencia a la instalación de mesa podrán tramitarse hasta antes de los cinco días naturales previos a la realización de la segunda elección presidencial.

La resolución fue publicada horas después de que el JNE culminara la proclamación oficial de resultados de la primera vuelta, con lo que quedaron definidas las organizaciones políticas que competirán en la segunda vuelta presidencial. En ese escenario, la ONPE adoptó esta medida para garantizar el adecuado funcionamiento de las mesas de sufragio y dar continuidad al proceso electoral.

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