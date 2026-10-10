Papa León XIV rechaza la pena de muerte y defiende la dignidad humana

El papa León XIV se pronunció en contra de la pena de muerte y afirmó que constituye un ataque a la inviolabilidad y la dignidad de la persona. A través de su cuenta en la red social X, el pontífice expresó su postura con motivo de la Jornada Mundial contra la Pena de Muerte y sostuvo que es posible proteger a la sociedad y garantizar la justicia sin recurrir a la pena capital.

El pronunciamiento se produjo un día después de que el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, y el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos se manifestaran en contra de la ejecución prevista de Nidal Hassan, condenado por un ataque ocurrido en 2009 en la base militar de Fort Hood.

En su publicación, León XIV defendió la aplicación de sistemas penitenciarios que permitan proteger a los ciudadanos sin eliminar por completo la posibilidad de rehabilitación de las personas condenadas.

“La pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona”, escribió el pontífice. También señaló que el bien común y los principios de justicia pueden salvaguardarse sin recurrir a la ejecución de los condenados.

CUESTIONAN MEDIDA

La postura del papa se conoció en medio de las críticas a la ejecución por fusilamiento de Nidal Hassan, cuya realización fue anunciada por el Pentágono para el 3 de diciembre de 2026. Sin embargo, nuevos procedimientos legales podrían retrasar la ejecución.

Hassan fue condenado por matar a 13 personas y herir a otras 32 durante un ataque en Fort Hood, en noviembre de 2009. Un tribunal militar lo sentenció a muerte en 2013.

El cardenal Pietro Parolin cuestionó especialmente los planes de retransmitir la ejecución en directo. Durante declaraciones a periodistas el viernes, calificó esa posibilidad como inaceptable y criticó que la muerte de una persona pudiera convertirse en un espectáculo público.

“Es verdaderamente incomprensible que alguien quiera recurrir a este método en los tiempos que vivimos”, manifestó Parolin. Asimismo, cuestionó el propósito de esa decisión y sostuvo que existen otras formas de actuar, independientemente de la gravedad de los delitos cometidos.

“Por muy culpable que sea la persona, hay otras formas”, añadió el secretario de Estado del Vaticano.

El pronunciamiento de León XIV refuerza su rechazo a la pena capital y pone el énfasis en la dignidad humana, la protección de la sociedad y la posibilidad de redención de las personas condenadas. Mientras tanto, la ejecución de Hassan permanece prevista para diciembre de 2026, aunque su fecha podría modificarse debido a los procedimientos legales pendientes.

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