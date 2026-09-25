Papa León XIV saludó la imagen del Señor de los Milagros en la catedral de Notre-Dame

El papa León XIV, quien se encuentra realizando una visita oficial en Francia, se detuvo unos instantes frente a la imagen del Señor de los Milagros en la histórica Catedral de Notre-Dame en París. Durante su recorrido, el pontífice saludó la réplica del Cristo Morado que se salvó del trágico incendio que consumió parte del recinto eclesiástico en abril del 2019.

Al desplazarse rumbo al altar principal de la catedral parisina, León XIV fijó su mirada por varios segundos en la venerada efigie, la cual se encuentra ubicada en una de las naves laterales del templo. El gesto fue captado durante las actividades oficiales fijadas en la agenda del santo padre en territorio francés.

La imagen del también llamado Cristo de Pachacamilla volvió a ser instalada en Notre-Dame en octubre del 2025. Su reposición ocurrió diez meses después de la reoupertura oficial de la catedral, tras someterse a varios años de restauración por el incendio que puso en riesgo su estructura.

SÍMBOLO DE DEVOCIÓN PARA PERUANOS Y LATINOAMERICANOS

La reposición de la efigie fue un logro alcanzado gracias al trabajo y devoción de la Hermandad de Cargadores del Señor de los Milagros en París. Con fe y perseverancia, la agrupación hizo posible que la réplica continúe siendo un símbolo de esperanza para todos los peruanos y latinoamericanos en Francia y el mundo.

Durante la transmisión oficial del emotivo acto celebrado en el icónico recinto parisino, Vatican News destacó un hecho histórico para la Iglesia. El medio oficial señaló que es la primera vez que la Catedral de Notre-Dame recibe la visita de un papa desde su histórica reapertura concretada en diciembre del 2024.

Este no será el único contacto de León XIV con la sagrada efigie durante este año. Se tiene previsto que la venerada imagen también esté presente en la multitudinaria misa que oficiará el pontífice el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas de Surco, en Lima, durante su visita oficial al Perú.

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