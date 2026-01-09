Papa León XIV se pronunció sobre la crisis en Venezuela y cuestionó que la paz se persiga con armas

El papa León XIV abordó los temas más sensibles de la agenda internacional en su discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, donde hizo un firme llamado a la defensa de la paz y el respeto del derecho internacional.

El pontífice se refirió de manera directa a la crisis en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos, que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro. León XIV vinculó este episodio con problemáticas globales más amplias, advirtiendo que los conflictos no pueden afrontarse de forma aislada.

“Entre las causas de esta crisis se encuentra, sin duda, el tráfico de drogas, que es una lacra para la humanidad y requiere el compromiso conjunto de todos los países para erradicarlo”, afirmó el papa, subrayando la necesidad de una respuesta coordinada de la comunidad internacional frente a fenómenos criminales que trascienden fronteras y socavan la estabilidad de los Estados.

La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas. La #paz ya no se busca como un don y como un bien deseable en sí… — Papa León XIV (@Pontifex_es) January 9, 2026

León XIV también cuestionó el actual rumbo del sistema internacional y lamentó que se haya “roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas”. A su juicio, “la guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende”, una tendencia que consideró alarmante por su impacto humano y político.

LA NUEVA PAZ

El pontífice lamentó que la paz ya no se concibe como un bien deseable en sí mismo ni como la instauración de un orden justo, sino que con frecuencia se busca mediante el uso de las armas, lo que contradice los principios éticos y jurídicos que deben regir las relaciones entre naciones.

En ese contexto, hizo un llamado enfático al respeto del derecho internacional humanitario, recordando que su cumplimiento es esencial para garantizar un mínimo de humanidad incluso en situaciones de conflicto. Subrayó que estas normas no pueden depender de intereses coyunturales o estratégicos.

Finalmente, el papa resaltó la importancia del multilateralismo como espacio de encuentro y diálogo, comparándolo con los foros públicos de otras épocas. Según explicó, redescubrir el significado de las palabras es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, un paso necesario para recuperar el valor del entendimiento mutuo en la diplomacia internacional.

