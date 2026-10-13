Parte médico del papa León XIV confirma que tiene un cáncer pulmonar

La parte médico de la operación de un nódulo pulmonar del papa León XIV señala que se encontró un tumor maligno denominado como adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón de células no pequeñas.

El Vaticano confirmó que la operación de extracción fue un éxito, pero que se detectó este tipo de células en la zona pulmonar del sumo pontifice. El neumólogo Herbert Cuenca señala que este tipo de casos están asociados al crecimiento tumoral en el alveólo pulmonar y que avanzan rapidamente.

“Antes de eso fue un nódulo pulmonar. Lo bueno del nódulo pulmonar es que menos de 3 centimetros, y un cáncer que tiene menos de ese tamaño tiene una alta probabilidad de que haya sido en ese lugar y que no haya migrado a otros lados, si migra, ahí sí hay un mal pronóstico”, explicó el neumólogo Herbert Cuenca a la emisión especial de Latina Noticias.

Cuenca señala que ahora los médicos tienen la misión de identificar si el cáncer se ha esparcido por otros órganos del papa.

Informe del Vaticano

Luigi Carbone y Stefano Margaritora, los médicos encargados de asistir al papa, informaron que los cirujanos extirparon parte del lóbulo inferior del pulmón derecho del papa donde se encontraba el nódulo.

Al exminar el tejido, se encontró el adenocarcinoma pulmonar, que, según resalta el medio de la Santa Sede, Vatican News, ya se tenía sospecha por los resultados de pruebas realizadas anteriormente.

Hasta la publicación de esta nota, Kurt Mendoza, especialista en temas católicos, informó que el León XIV se encuentra consciente y que ha pedido los alimentos, mientras se encuentra en el proceso postoperatorio.

¿León XIV visitará Latinoamérica?

El oncólogo peruano Lorenzo Maco explicó para Latina Noticias que todo dependerá de la sanación del papa, que prevé sea de 3 semanas a 4 semanas, o inclusive antes debido a su estado físico.

“Hay que tener presente que para que hayan considerado operar al Santo Padre de manera rápida un exámen de función pulmonar (…) presumiendo como va a quedar luego de quitarle una parte del pulmón. No creo que se les haya pasado a los colegas en Europa, la mayor parte de investigación y tratamiento moderno viene de Europa”, puntualiza Maco.

Por otro lado, contempla que Prevost se haya sometido a esta operación en un estado temprano de la enfermedad, lo que se expondría a un panorama positivo en su salud.

“Lo más probable es que el papa haya tenido una enfermedad de estadio temprano pero se va a valorar posterior al estudio molecular, lo que corresponde, y sobre todo el resultado de la pieza operatoria”, explicó el oncólogo Maco.

MIRA LA EMISIÓN ESPECIAL POR EL PAPA LEÓN XIV