Yo Soy 2026: ¡Conoce CÓMO VOTAR GRATIS por tu participante favorito!

La GRAN SEMANA FINAL de Yo Soy llegó y el público tiene el poder de decidir quién se convertirá en el gran campeón de la temporada 2026. En competencia continúan los nueve consagrados: Matt Bellamy, Camila Cabello, Los Panchos, Isabel Pantoja, Bob Dylan, Christina Aguilera, Adrián Barilari, Ricky Martin y Héctor Lavoe.

Si quieres que tu favorito continúe en la semana final, aquí te contamos de manera sencilla cómo votar desde tu celular.

DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!