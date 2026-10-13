Perú Business Fest 2026: Cofide impulsa el ecosistema emprendedor y la inclusión financiera en Lima

Cofide, el Banco de Desarrollo del Perú, anunció la realización del Perú Business Fest 2026, el evento de emprendimiento e innovación enfocado en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). El encuentro se llevará a cabo del 14 al 17 de octubre en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja, y prevé convocar a más de 15 000 asistentes entre emprendedores, inversores y empresarios.

Jorge Peñaranda, subgerente de Competitividad y Nuevos Productos de Cofide, destacó en el podcast ‘Buenas nuevas, malas nuevas’ de Latina Noticias que este festival reunirá una oferta integral de herramientas tecnológicas, financiamiento y asesoría técnica en un solo lugar.

Espacios e iniciativas clave del Perú Business Fest 2026

La propuesta del evento se estructura en torno a diversos ejes estratégicos diseñados para atender las necesidades inmediatas de las empresas peruanas:

Innova Acción: Este concepto contará con cuatro hubs temáticos, entre ellos ‘Conecta Hub’ (enfocado en redes de negocios de alto valor), un área de ‘Innovación’ dedicada a herramientas de Inteligencia Artificial y un hub exclusivo para ‘Startups’.

Conversa con un CEO: Espacio donde los emprendedores recibirán retroalimentación directa sobre sus modelos de negocio por parte de ejecutivos de alto nivel, como Fernando Eguiluz.

Cofide Pitch and Match & Cofide Launchpad: Espacios de matchmaking entre empresas emergentes e inversionistas. Asimismo, se celebrará la final nacional de la aceleradora Cofide Launchpad.

Clínica de Negocios y oferta financiera: Capacitaciones enfocadas en gestión financiera, comercial y tecnológica para ayudar a los emprendedores a preparar sus modelos de negocio antes de buscar capital. Bancos y cajas municipales participarán para ofrecer alternativas directas de financiamiento.

Soluciones ante las brechas del mercado e impacto económico

Según un análisis realizado por la institución sobre el mercado de Venture Capital, Cofide identificó brechas significativas en la estructura de gestión de los emprendimientos locales. Asimismo, Jorge Peñaranda remarcó que cerca del 80% de las pymes en el Perú no logra acceder a crédito bancario tradicional, debido principalmente a deficiencias en la formulación de sus proyectos o modelos comerciales.

Dado que las mipymes representan más del 90% del parque empresarial nacional y generan más de 10 millones de empleos, la entidad busca mitigar estas barreras facilitando el contacto directo entre los emprendedores y el personal especializado de Cofide durante los cuatro días del evento.

Finalmente, en el marco de la coyuntura climática y el Fenómeno El Niño, Cofide informó que se encuentra desarrollando nuevas líneas de garantías y productos financieros de la mano de instituciones intermediarias para proteger el tejido productivo del país.

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