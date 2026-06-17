Perú destaca en la inauguración del Foro Mundial de Desarrollo Juvenil 2026 en China

El Perú tuvo una participación destacada en la ceremonia de inauguración del Foro Mundial de Desarrollo Juvenil 2026, realizado en la ciudad de Wuhan, en China, donde se congregaron representantes de más de 120 países bajo el lema “La juventud impulsa el desarrollo para un mundo mejor”.

Durante la jornada inaugural, la secretaria nacional de la Juventud del Ministerio de Educación, Edna Villafuerte, integró el panel principal del evento. En este espacio, compartió las experiencias, desafíos y avances que impulsa el Estado peruano para fortalecer el desarrollo integral de las juventudes en el país.

ENFOQUE EN OPORTUNIDADES Y PARTICIPACIÓN JUVENIL

En su intervención, Villafuerte subrayó la importancia de promover mayores oportunidades para los jóvenes a través de políticas públicas enfocadas en educación, empleabilidad, liderazgo y participación ciudadana. Además, destacó el rol clave de las nuevas generaciones en la construcción de sociedades más inclusivas, innovadoras y sostenibles.

La representante peruana también presentó diversas iniciativas que desarrolla la Secretaría Nacional de la Juventud, orientadas a fortalecer la participación de los jóvenes en espacios de toma de decisiones, así como programas destinados a potenciar sus capacidades y contribuir a su desarrollo personal y profesional.

La presencia del Perú en este foro internacional reafirma su compromiso con la agenda global de desarrollo juvenil y permite el intercambio de experiencias con líderes, autoridades y organizaciones de distintas partes del mundo. El encuentro también aborda temas como innovación, tecnología, inteligencia artificial, sostenibilidad y emprendimiento, considerados fundamentales para enfrentar los desafíos actuales y futuros de la juventud.

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