Peruano es detenido por generar falsa alarma de bomba en aeropuerto y ahora podría ir 40 años a prisión

Un ciudadano peruano, identificado como Ángel del Pino, fue detenido en Santo Domingo, República Dominicana, por presuntamente generar una falsa alarma de bomba que llevó a las autoridades a la suspensión temporal de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Las Américas.

Las autoridades del país caribeño dictaron 12 meses de prisión preventiva en su contra, medida que deberá cumplir en la cárcel Las Parras. Ahora enfrentará cargos por terrorismo, delito que contempla sanciones de hasta 40 años de prisión. Al término de la audiencia, la defensa del señalado consideró la medida como excesiva.

Ángel del Pino, quien lleva alrededor de dos años y medios residiendo en ese país, realizó una llamada telefónica a las autoridades de Aerodom alertando sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en un vuelo de Copa Airlines que tenía como destino a Panamá, en momentos en que la aeronave ya se encontraba en vuelo con pasajeros y tripulantes a bordo.

Según las autoridades, la advertencia obligó a activar los protocolos establecidos, incluyendo el retorno de la aeronave, inspección de seguridad y medidas preventivas que derivaron en la interrupción temporal de las operaciones y el desvío de vuelos hacia otras terminales del país.

