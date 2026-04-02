Petróleo sube de precio luego de que Donald Trump amenace con más bombardeos en Irán

La guerra en Medio Oriente sigue en nebulosas. Luego de que Donald Trump declarara que realizará más bombardeos sobre Irán y haya ordenado la destrucción del puente más alto de Irán, el valor del barril del petróleo se disparó nuevamente a más de los 100 dólares.

Según el último sondeo del barril de Brent del mar del Norte (designación usada para el petróleo europeo, asiático, africano y del medio oriente), subió un 6,3%, alcanzando el precio de 107.47 dólares por barril. Por otro lado, el West Texas (designación del petróleo de Estados Unidos), ganó 10,2% del precio, lo que su coste por barril es de 110.36 dólares.

No solo el petróleo sufrió por la guerra en Irán. La mayoría de las bolsas de valores de Europa terminaron este jueves 2 de abril con pérdidas y se espera que el Wall Street cierre a la baja en los próximos días.

Por ejemplo, las bolsas de París (-0,24%), Francfort (-0.56%), Madrid (-0.14%) y Milán (-0.20%) tuvieron un retroceso. Mientras tanto, la bolsa de Kospi de Corea del Sur cerró con -4.5%.

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