ProInversión promueve Obras por Impuestos para reforzar la infraestructura ante fenómeno El Niño

Luis del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión, aseguró que el Perú debe prepararse para “el peor escenario” ante los graves efectos que podría tener el fenómeno El Niño en el país. Durante el evento “Obras por Impuestos: Inversión en infraestructura para enfrentar el fenómeno El Niño”, el funcionario reiteró la urgencia con la que se debería actuar frente a este escenario.

“Hay que preparnos, no hay que doblegarnos, no hay que rendirnos, siempre una obra de prevención adicional será necesario para cuando precisamente esto pase podamos decir que sí estuvimos listos”, declaró.

En esa línea, hizo un llamado a la empresa privada a que se sume a las acciones, ya que “los recursos que utilizamos son los de ellos”. “Ellos ejecutan estos proyectos. Entonces, estamos en un despliegue nacional importante para contar con su apoyo”, mencionó.

¿PERÚ ESTÁ A TIEMPO PARA PREPARARSE?

Para Alfredo Zambrano Gonzales, subdirector de gestión de información del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), el país se encuentra a tiempo de hacer todo lo necesario para reducir el riesgo que atraerá el fenómeno El Niño. “Por eso es que este mecanismo de financiamiento de OXI consideramos muy oportuno en el contexto de El Niño permite agilizar, acortar procesos ya gilizarlos. Yo creo que sí se podrían financiar estas medidas de reducción en el territorio nacional”, detalló a Latina.

“Ya no podremos tomar como excusa que no existe información de los riesgos a nivel nacional. El Cenepred, en coordinación con las entidades técnicas ya ha identificado estas zonas de riesgo. Hemos podido ver a nivel nacional, pero también a un nivel local de detalle. Entonces, esta información es necesario empoderarle al gobierno local porque finalmente son los que ejecutan las medidas de prevención”, aseveró.

EL PAPEL DE LA PRESIDENTA ELECTA, KEIKO FUJIMORI

Denisse Miralles, directora de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, indicó que si bien el equipo de transferencia de Keiko Fujimori todavía no se ha contactado con la institución que representa, explicó que siempre que existe un cambio de gestión, la entidad es convocado dentro del sector de Economía. “Ya tenemos lista la información. Apenas nos convoquen estaremos ahí”, dijo.

La expresidenta del Consejo de Ministros de José María Balcazar también considera que existe una gran oportunidad para la nueva gestión. “Lo han anunciado: van a pedir facultades, o de repente en un decreto de emergencia implementar rápidamente estas medidas. Son 90 días, son la ventana rápida que el Gobierno tiene para ajustar los temas relacionados a la ejecución de inversiones. Necesitamos articular mejor los recursos”, manifestó.

Por otro lado, advirtió los efectos que podría tener los comicios regionales y municipales de este año. “En elecciones siempre hay una ralentización y justo va a cocincidir con el peor impacto de El Niño. Hay que tener prevenido eso”, afirmó.

Por su parte, Del Carpio, destacó que Fujimori ha dicho que su prioridad será prepararse para este evento, con lo cual están seguros “que se van a desplegar esfuerzos en esas zonas y creo que ahí está la gran oportunidad”.

LIMA Y REGIONES DEL NORTE SON VULNERABLES

Zambrano destacó que en los primeros lugares del ranking de vulnerabilidad en el país se encuentra Lima y regiones del norte del país como Piura, Tumbes y Lambayeque, debido a antecedentes históricos de recurrencia del impacto. “Ya sabemos que en estos departamentos va a suceder algo”, mencionó.

“Ante las lluvias , que es el principal desencadenante, se producen las inundaciones, pero además de eso los huaicos, que vemos en el sector de Lurigancho, Chosica, que son quebradas que ante lluvias intensas se van a activar. Tenemos los deslizamientos, caídas. Pero también van a presentarse condiciones deficitarias de precipitaciones en el sur. Hay que estar planificando las acciones, y actividades pra mitigar estos riesgos en cuanto a sequías: identificación de pozos , limpieza de pozos, perforación de nuevos pozos, entre otros”, explicó.

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