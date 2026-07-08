Gabinete de José María Balcázar: casi 30 ministros nombrados en cinco meses de gestión

A poco menos de cinco meses de su nombramiento como presidente de la República de transición, el 18 de febrero de 2026, José María Balcázar ha gestionado decenas de cambios en los engranajes del Estado, los cuales van desde cambios de ministros de Estado, una titular de la PCM, viceministros y modificaciones en jefaturas de diversas carteras.

Ni bien juramentado, Balcázar Zelada trabajó en organizar un Gabinete. Es así que armó una lista con 18 ministros de Estado, quienes estarían liderados en ese entonces por la exministra de Economía de José Jerí, Denisse Miralles, quien ocuparía la Presidencia del Consejo de Ministros.

Miralles solo pudo permanecer por 21 días en ese cargo, ya que el presidente José María Balcázar decidió darle un nuevo rostro a la jefatura de la PCM y para ello la reemplazó con Luis Enrique Arroyo, quien dejó la cartera de defensa para asumir el liderazgo del segundo Gabinete de la gestión Balcázar.

También ingresaron al Gabinete Rodolfo Acuña Namihas (MEF), José Zapata Morán (Interior), María Esther Cuadros (Educación) y Edith Pariona Valer (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables).

Así apareció un nuevo rostro en Defensa, ocupado por Carlos Díaz Dañino, quien se sumó al Gabinete de Miralles que fue ratificado en su mayoría, evidenciando que el mandatario buscaba un cambio de liderazgo en su equipo de trabajo.

Sin embargo, Díaz Dañino también dejó el cargo de ministro de Defensa tras expresar su desacuerdo con el jefe de Estado por la postergación de compra de aviones F-16 al Gobierno de Estados Unidos. También presentó su renuncia irrevocable el canciller Hugo de Zela, incómodo por el impase diplomático generado por el mandatario.

Ambos puestos fueron cubiertos por Balcázar, quien en Defensa nombró a Amadeo Flores Carcagno y en Cancillería a Carlos Pareja Ríos, ambos se mantienen en la actualidad en sus respectivas carteras.

En tanto, también reemplazaron a otros ministros en su carteras Berthin Gómez (Comercio Exterior y Turismo), Freddy Solano (Trabajo y Promoción del Empleo) y Jorge Marticorena Mendoza (Educación). En total, son 29 los ministros que han juramentado durante la gestión de José María Balcázar.

CAMBIOS DE ALTOS FUNCIONES DEL ESTADO

Desde inicios de su gestión, el presidente Balcázar viene designando a distintos funcionarios en el Despacho Presidencial, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), viceministerios y jefaturas de diversas carteras e instituciones claves.

En cuanto a viceministerios se registraron designaciones durante los dos últimos meses en el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Energía y Minas, Cancillería, así como cambios en jefaturas del Despacho Presidencial y la PCM.

Finalmente, también se cambiaron a las cabezas de EsSalud e Indecopi, dos instituciones que se destacan por su poca estabilidad en las jefaturas. Si bien la gestión de Balcázar no llegará al medio año, se aprecian constantes cambios cercanos a la toma de mando de la presidenta electa Keiko Fujimori.

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