Por primera vez, Chile no realizará un acto oficial para recordar a las víctimas de la dictadura de Pinochet

Por primera vez tras el retorno a la democracia, Chile no realizará un acto oficial para conmemorar a los detenidos desaparecidos del régimen militar. El mandatario José Antonio Kast, quien gobierna el país desde el Palacio de La Moneda, descartó que su gestión organice el evento anual del 11 de septiembre que recuerda a las víctimas de la dictadura de Pinochet ocurrida entre 1973 y 1990.

Kast declaró a la prensa que seguirá “trabajando” como cualquier día durante la fecha conmemorativa. Sin embargo, partidos políticos de oposición, junto con la Fundación Salvador Allende, se reunirán este viernes a las 9 a. m. en el Cementerio General.

Durante la marcha de la “Romería”, realizada todos los 6 de septiembre desde 1980, la ciudadanía protestante y los carabineros tuvieron enfrentamientos donde ambas partes utilizaron objetos peligrosos, como bombas lacrimógenas, cócteles molotov, escopetas de perdigones de goma y hondas con piedras.

La oposición solicita que el gobierno de Kast tome una postura clara en materia de derechos humanos y que mantenga las políticas desarrolladas en la última década para garantizar la historicidad de los hechos en el tiempo. Entre estos planes se encuentra el Plan Nacional de Búsqueda.

Anteriormente, Kast ha tomado decisiones polémicas, como parar el proceso de expropiación de una finca donde se realizaron delitos contra la humanidad en el gobierno de Pinochet. Actualmente, dos exabogados del último dictador de Chile se encuentran en el gabinete del mandatario conservador de derecha.

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