Detienen a ecuatoriano que pretendía viajar a España desde Perú con DNI y pasaporte adulterado

Funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones evitaron la salida del país de un ciudadano extranjero que intentó viajar a España utilizando documentos falsificados como el DNI y el pasaporte. La detención se realizó durante las labores de control migratorio en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Durante la revisión de salida, los agentes detectaron inconsistencias en las respuestas del entrevistado, quien se identificó inicialmente como Fran Rojas Ramírez, de supuesta nacionalidad peruana. En ese sentido, se identificó que el pasaporte y el DNI presentados no contaban con firma.

Ante las irregularidades y sospechas, el personal activó inmediatamente los protocolos de verificación y derivó al pasajero a un control secundario, donde, a través de un trabajo conjunto entre Migraciones, la Policía Nacional del Perú (PNP), la Sala de Alertas API, Punto Atenas y las autoridades de Ecuador, se pudo confirmar su verdadera identidad.

Se trata de Sergio Manuel Caranqui Daquilema, un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana. Tras el fraude confirmado, las autoridades incautaron la documentación falsificada y pusieron al sujeto a disposición de la PNP para las investigaciones pertinentes.

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