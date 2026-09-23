¿Por qué Donald Trump prohibió el ingreso de tres medios a la Casa Blanca?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió el ingreso a la Casa Blanca de periodistas de CNN, MS NOW y Político, en una nueva confrontación con medios de comunicación. El mandatario justificó la decisión acusando a estas organizaciones de publicar o informar sobre “ficción o mentiras”, aunque no presentó pruebas para respaldar sus afirmaciones.

La medida fue anunciada por Trump a través de sus redes sociales. Posteriormente, los tres medios presentaron una demanda basada en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos para recuperar el acceso de sus periodistas a la sede del gobierno.

La restricción quedó evidenciada cuando imágenes difundidas en redes sociales mostraron a un reportero de MS NOW intentando ingresar a la Casa Blanca el último sábado, sin éxito debido a que sus credenciales no funcionaron. CNN también confirmó que sus reporteras fueron impedidas de ingresar.

La cadena CNN calificó la decisión como un “ataque ilegal” contra la libertad de prensa en Estados Unidos. En un comunicado, aseguró que respalda a su equipo en la Casa Blanca y defendió la cobertura realizada por sus periodistas, a la que describió como imparcial y precisa.

Trump fue consultado sobre la decisión durante una rueda de prensa en el Despacho Oval. El presidente afirmó que no existía un motivo específico para el anuncio realizado el viernes por la tarde.

“En realidad, son historias que se acumulan a lo largo de los últimos años”, sostuvo Trump. Luego añadió: “Uno termina harto de eso”. También indicó que “puede que haya otros que se unan a ellos”, aunque no identificó a otros medios.

MEDIOS PRESENTAN DEMANDA

En su demanda conjunta, CNN, MS NOW y Político señalaron que la Casa Blanca revocó las credenciales de sus periodistas “sin previo aviso ni procedimiento alguno” debido a objeciones relacionadas con su cobertura informativa.

Los tres medios sostuvieron que, de no ser impugnada, la medida amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información de manera independiente y sin interferencias gubernamentales.

El mandatario reconoció que su decisión podría generar impugnaciones legales. Trump sostuvo además que, desde su perspectiva, un tribunal no debería permitir que se publiquen “noticias falsas día tras día”.

La controversia continuó el último lunes, cuando Trump volvió a pronunciarse en redes sociales. El presidente afirmó que la Casa Blanca no está atacando a la prensa libre, sino a las “noticias falsas”, y calificó estas publicaciones de una amenaza para la seguridad nacional que, según dijo, “debe detenerse”.

Además las principales cadenas de televisión suspendieron la cobertura de la Casa Blanca y dejarán de enviar equipos de cámaras para cubrir los actos del presidente Donald Trump. La decisión supone una muestra de solidaridad con CNN, después de que Trump negara el acceso a la Casa Blanca a periodistas de tres medios.

La medida, adoptada por cinco cadenas —ABC, CBS, NBC, Fox News y CNN—, significa que la señal de televisión que normalmente se distribuye ampliamente entre los medios no estará disponible para la mayoría de los actos de Trump.

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