¿Por qué Milei logró un triunfo legislativo inesperado y consolida su poder político en Argentina?

El presidente argentino, Javier Milei, consiguió este domingo un contundente triunfo electoral que refuerza su poder en el Congreso y sorprende a analistas y opositores.

Con casi el 41% de los votos, el oficialismo de La Libertad Avanza se convirtió en la fuerza más votada del país en los comicios legislativos, que renovaron la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, según los resultados oficiales con casi el total de mesas escrutadas.

“Hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, afirmó el presidente en un último post electoral.

A partir de diciembre, cuando comience la segunda mitad de su mandato, el partido ultraliberal de Milei ampliará significativamente su representación: pasará de 37 a 101 diputados y de 6 a 20 senadores.

Aunque aún sin mayoría propia, el Gobierno tendrá margen para defender su agenda económica y buscar alianzas con fuerzas provinciales y sectores del centro político, tal como anunció el propio mandatario.

¿UNA VICTORIA CONTRA TODO PRONÓSTICO?

El resultado sorprendió por darse en medio de una compleja situación económica y diversos escándalos que amenazaban la campaña oficialista.

Durante el último año, Milei aplicó un severo ajuste fiscal que redujo el gasto público, lo que afectó los ingresos de trabajadores y jubilados, y frenó la actividad económica. Además, enfrentó denuncias por un polémico lanzamiento de criptomonedas y la renuncia de un candidato ligado a un empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Pese a ello, La Libertad Avanza logró imponerse incluso en Buenos Aires, bastión histórico del peronismo, que meses atrás había vencido por amplio margen en las elecciones locales.

EL RESPALDO DE UN ELECTORADO JOVEN

Desde su llegada al poder en 2023, Milei implementó un plan de ajuste drástico del gasto público que, según el Gobierno, ya muestra resultados:

La inflación mensual cayó del 25% al 2% .

. La pobreza bajó 10 puntos porcentuales .

. Y el país logró su primer superávit fiscal en más de una década.

De acuerdo con analistas, el oficialismo logró capitalizar el desencanto ciudadano con la clase política tradicional, especialmente entre los jóvenes. El cambio generacional también influyó: la mitad del padrón argentino tiene menos de 39 años, un segmento que evalúa de forma más favorable la gestión del presidente.

A esto se suma una alta abstención, 32% del electorado, la mayor en más de una década para unas legislativas, pese a la obligatoriedad del voto en Argentina.

EL ROL DE ESTADOS UNIDOS Y TRUMP

Otro punto destacado fue el respaldo financiero de Estados Unidos, gestionado por el presidente Donald Trump, que incluyó una línea por US$20.000 millones y la compra de pesos argentinos por US$1.000 millones.

Gracias Presidente @realDonaldTrump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización… https://t.co/L2OVP11kyH — Javier Milei (@JMilei) October 27, 2025

Según Milei, se trata del “mayor apoyo económico que Washington haya dado a la Argentina”. Aunque algunos analistas consideran que el auxilio ayudó a contener la inestabilidad cambiaria; sin embargo, coinciden en que no fue un factor decisivo en el voto ciudadano.