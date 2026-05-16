X Publicidad
Temas
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, sábado 16 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, sábado 16 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, sábado 16 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 16 DE MAYO

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | Melgar vs Sport Huancayo – L1 Max, L1 Play

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs Alianza Atlético – L1 Max, L1 Play

5:45 p.m. | Cienciano vs Alianza Lima – L1 Max, L1 Play

8:30 p.m. | Sport Boys vs Cusco FC – L1 Max, L1 Play

  • FA Cup – Inglaterra

9:00 a.m. | Chelsea vs Manchester City – ESPN, Disney+

  • Bundesliga – Alemania

8:30 a.m. | Bayern vs Colonia – Disney+

8:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs Hamburgo – Disney+

8:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs Stuttgart – Disney+

8:30 a.m. | Borussia Monchengladbach vs Hoffenheim – Disney+

8:30 a.m. | Heidenheim vs Mainz – Disney+

8:30 a.m. | Werder Bremen vs Borussia Dortmund – ESPN 2, Disney+

8:30 a.m. | Friburgo vs RB Leipzig – Disney+

8:30 a.m. | St. Pauli vs Wolfsburgo – ESPN 5, Disney+

8:30 a.m. | Union Berlin vs Augsburgo – Disney+

  • Primera División – Brasil

4:30 p.m. | Internacional vs Vasco da Gama – Fanatiz

4:30 p.m. | Atlético Mineiro vs Mirassol – Fanatiz

5:00 p.m. | Fluminense vs Sao Paulo – Fanatiz

7:00 p.m. | Palmeiras vs Cruzeiro – Fanatiz

  • Primera División – Argentina

5:30 p.m. | River Plate vs Rosario Central – Disney+

  • MLS – Estados Unidos

3:30 p.m. | Montreal vs Chicago Fire – Apple TV

6:30 p.m. | DC United vs St. Louis City – Apple TV

6:30 p.m. | New York RB vs New York City – Apple TV

6:30 p.m. | New Englad Revolution vs Minnesota United – Apple TV

6:30 p.m. | Philadelphia Union vs Columbis Crew – Apple TV

6:30 p.m. | Charlotte vs Toronto – Apple TV

6:30 p.m. | Orlando City vs Atlanta United – Apple TV

6:30 p.m. | Charlotte vs Toronto – Apple TV

6:30 p.m. | Houston Dynamo vs Vancouver Whitecaps – Apple TV

7:30 p.m. | Charlotte vs Toronto – Apple TV

7:30 p.m. | Austin FC vs Sporting KC – Apple TV

8:15 p.m. | Seattle Sounders vs LA Gaalxy – Apple TV

8:30 p.m. | San Diego FC vs FC Cincinnati – Apple TV

8:30 p.m. | Real Salt Lake vs Colorado Rapids – Apple TV

9:30 p.m. | San Jose Earthquakes vs FC Dallas – Apple TV

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7 AQUÍ

Siguiente artículo