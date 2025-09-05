Portero muere tras atajar un penal durante torneo en Brasil

En Brasil, el portero Antonio Edson dos Santos Sousa (38), conocido como “Pixé”, falleció tras descompensarse en plena tanda de penales durante un torneo en Augusto Correa, estado de Pará. El jugador se desplomó en la cancha segundos después de atajar un remate.

El hecho ocurrió en el Gimnasio Municipal José Willamy Freitas, sede del certamen por la Semana de la Independencia 2025. Según testigos, Pixé alcanzó a dar unos pasos tras la jugada antes de perder el conocimiento frente a jugadores, rivales y público.

De inmediato recibió maniobras de reanimación en el estadio y fue trasladado al hospital de São Miguel, donde finalmente confirmaron su fallecimiento. Por el momento, la causa oficial aún no ha sido comunicada.

El club Sindmoto, donde militaba el arquero, expresó su pesar en redes sociales. Por su parte, la Federación Paraense de Futsal (FEFUSPA) lamentó su pérdida.

