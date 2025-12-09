Temas
Presidenta de Honduras denuncia presunta injerencia de Donald Trump en las elecciones

Presidenta de Honduras denuncia presunta injerencia de Donald Trump en las elecciones
Este martes, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció una supuesta intervención de Donald Trump en las elecciones electores de su país el pasado 30 de noviembre por lo que advirtió de un “golpe electoral en curso”.

“Como Presidenta y mujer surgida de la Resistencia, debo defender la democracia y la dignidad del pueblo. Los 26 audios demuestran que estas elecciones están viciadas de nulidad. La democracia no existe sin justicia y el pueblo no debe aceptar procesos marcados por injerencia y chantaje”.

Cabe mencionar que Donald Trump había manifestado su apoyo al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, e instó a los hondureños a respaldarlo, también calificó a la candidata oficialista Rixi Moncada como “cercana al comunismo” y acusó al candidato liberal Salvador Nasralla de intentar “dividir el voto”.

