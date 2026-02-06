Presidente del Congreso de Venezuela sobre amnistía para presos políticos: “El martes salen todos”

“Vamos a reparar todos los errores que hemos cometido”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Congreso) de Venezuela, Jorge Rodríguez, ante un grupo de deudos que, con esperanza, piden la liberación de sus seres queridos luego de que el parlamento aprobase el primer debate de la amnistía para los presos políticos en Venezuela.

“Ya aprobamos la ley ayer (el primer debate), luego el martes (10 de febrero) ampliamos a la segunda discusión y si es aprobada ese mismo días, salen todos”, prometió Rodríguez en el centro penitenciario conocido como Zona 7.

El 4 de febrero, el parlamento venezolano debatió de manera extraordinaria el proyecto ley de amnistía para presos políticos que la presidenta interina del régimen, Delcy Rodríguez, envió a los diputados. Con 227 votos a favor, fue aprobado la primera discusión, incluido el beneplácito de Nicolás Maduro Guerra, hijo del autócrata Nicolás Maduro Moro, actualmente enjuiciado en Estados Unidos.

Durante su visita a la Zona 7, el jefe de la AN atendió los pedidos de algunos de los familiares y escuchó las historias y perfiles de los presos políticos. El prometió que Delcy Rodríguez logrará la liberación de los reos a más tardar la próxima semana.

La amnistía para presos políticos presentada por Delcy Rodríguez, contempla el perdón del Estado para las personas que fueron injustamente procesadas penalmente durante las protestas desde 1999, año en que Hugo Chávez asumió su mandato.

Jorge Rodríguez también prometió que seguirá visitando el establecimiento penitenciario Zona 7 el lunes 9 de enero de 2026, con el fin de recoger más testimonios en el contexto de la segunda discusión de la amnistía.

