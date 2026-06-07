Primeras imágenes del terremoto de 7.8 que azotó Filipinas | VIDEO

Un terremoto de magnitud 7.8 azotó las costas de Mindanao, al sur de Filipinas, país ubicado en el denominado “Anillo de Fuego”. El sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, por lo que fue sentido en gran parte de la región. Así lo informó el Centro Alemán de Investigación Geocientífica (GFZ).

Ante el fuerte movimiento telúrico, el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico advirtió de posibles olas “en las próximas tres horas” en Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea. El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió también emitió una alerta de tsunami.

Rápidamente, a través de redes sociales, se conocieron videos que dieron cuenta del fuerte terremoto que sacudió Filipinas y otros países cercanos, en el sudeste asiático.

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