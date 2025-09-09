Qatar acusa a Israel de “cerrar la puerta a la paz” tras ataque a líderes de Hamás en Doha

El primer ministro de Qatar, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, condenó este martes el ataque israelí contra miembros del grupo palestino Hamás en plena capital catarí, calificándolo como una violación grave del derecho internacional y de los principios morales más básicos.

“Este ataque no solo viola las leyes internacionales, sino toda moral. Somos un Estado mediador en negociaciones formales, anfitriones de una delegación de un Estado que envía misiles contra otra delegación de otro Estado con el que supuestamente están negociando. ¿Cómo puede esto ser moralmente aceptable?”, declaró durante la conferencia de prensa en Doha.

Según el mandatario, el ataque representa una agresión flagrante contra un país que actúa como mediador neutral en un proceso de paz altamente delicado, y advirtió que su Gobierno se reserva el derecho de responder con firmeza ante cualquier amenaza contra la soberanía catarí o la estabilidad regional.

ATENTADOS EN DOHA

Hacia las 16:00 hora local (11:00 GMT), múltiples explosiones sacudieron un barrio residencial en Doha. Poco después, el gobierno catarí confirmó que Israel había bombardeado un edificio donde se encontraba reunido un grupo de dirigentes del buró político de Hamás.

El ataque dejó seis muertos, entre ellos Hamam Khalil al Hayya, hijo de Khalil al Hayya, jefe de la delegación negociadora de Hamás y Yihad Labad, director de la oficina del jefe negociador.

Además, varios efectivos de seguridad resultaron heridos, según confirmó el Ministerio del Interior catarí.

El presidente israelí, Isaac Herzog, confirmó que el ataque iba dirigido contra Khalil al Hayya, jefe negociador de Hamás. Sin embargo, fuentes de la organización palestina indicaron que él y el resto de la delegación sobrevivieron, versión también confirmada por Al Jazeera.

Los dirigentes estaban reunidos para analizar la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza, cuando ocurrió el ataque.

“CERRANDO LA PUERTA A LA PAZ”

El primer ministro aseguró que las negociaciones con Hamás estaban avanzando en los últimos días, revisando una nueva propuesta de alto el fuego presentada por Estados Unidos.

“Estábamos revisando la propuesta entregada por EE.UU. Las negociaciones estaban en camino. El mensaje que queda claro es quién está cerrando la puerta a la paz. La comunidad internacional debe entender quién es el ‘bully’ en la región”, sostuvo Al Thani.

Las declaraciones se producen en un momento de alta tensión diplomática, ya que Qatar ha sido históricamente un mediador central en las negociaciones entre Israel y Hamás. Este bombardeo en suelo catarí podría poner en riesgo ese rol.

DESMIENTEN A ESTADOS UNIDOS

Tanto el primer ministro Al Thani como el portavoz del Ministerio de Exteriores, Majed al Ansari, desmintieron que Estados Unidos hubiera notificado a Qatar antes del ataque.

“Nos informaron diez minutos después”, dijo el jefe de gobierno. Al Ansari agregó que la llamada de un funcionario estadounidense ocurrió “mientras sonaban las explosiones”.

Además, Al Thani reveló que las armas utilizadas por Israel no fueron detectadas por el radar de defensa aérea catarí, lo que plantea interrogantes sobre la tecnología empleada y el nivel de coordinación entre Israel y otros aliados regionales.

“Es una conducta sistemática. Aunque aseguran que pretenden estabilizar la región, hacen lo contrario: desestabilizarla para conseguir objetivos propios”, denunció el primer ministro.

Enfáticamente, advirtió que su país no permitirá ninguna violación de su soberanía y se reserva el derecho de responder de manera firme a esta agresión flagrante o ante cualquier amenaza a la seguridad o la estabilidad regional.

Israel mantiene una guerra abierta contra Hamás desde el ataque del grupo palestino del 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1219 personas, en su mayoría civiles, según cifras oficiales israelíes. Las represalias israelíes han provocado decenas de miles de muertes en Gaza, mayoritariamente civiles, según datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, cifras consideradas fiables por la ONU.

Se espera que Qatar convoque una reunión urgente con sus aliados regionales y podría elevar una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU en las próximas horas.

