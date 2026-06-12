¿Quién era el ‘Niño Guerrero’? El líder del Tren de Aragua que EE. UU. asegura haber abatido

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció por su red social Truth Social que el Comando Sur de los Estados Unidos y la inteligencia de Venezuela eliminó a Héctor Rusthenford Guerrero, alias ‘Niño Guerrero’. Conozca en esta nota quién fue el cabecilla de la organización criminal ‘Tren de Aragua’.

Además de ser el cabecilla de red criminal transnacional que inició en Venezuela, ‘El Niño Guerrero’ fue uno de los que controlaba la cárcel de Tocorón, en donde incluso construyó todo un espacio con discoteca, piscina y estadio béisbol, mientras cumplía su condena de 17 años. Hasta que en un megaoperativo del 2023, funcionarios detectaron que él ya no se encontraba en el centro penitenciario y que se había fugado por un sistema de túneles. Desde ese momento, su paradero era desconocido.

Es así como Héctor Rusthenford Guerrero pasó a ser considerado como uno de los hombres más buscados por la justicia de diversos países americanos. Estados Unidos llegó a ofrecer una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información de su ubicación.

Alias ‘Niño Guerrero’ era señalado como el responsable de la expansión de la banda transnacional Tren de Aragua, organización criminal vinculada al robo, tráfico de drogas, extorsión y sicariato.

¿QUIÉN ERA EL ‘NIÑO GUERRERO’?

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Héctor Rusthenford Guerrero Flores nació el 30 de mayo de 1983 en Maracay, Venezuela. Reportes periodísticos indican que fue en el 2000, durante su juventud, cuando ingresó al mundo criminal.

Estados Unidos señala que estuvo vinculado a actividades criminales por más de 20 años y lo sindica como el responsable de expandir la red criminal de el ‘Tren de Aragua’. Incluso desde su estancia en la cárcel de Tocorón, es acusado de extorsión a reclusos y del soborno a guardias penitenciarios para asumir el control total de la prisión.

Refieren además que el ‘Niño Guerrero’ aún mantenía el control de la cárcel en mención, así como de las minas de oro en Bolívar, los corredores de droga en la costa Caribe y de los pasos fronterizos clandestinos entre Venezuela y Colombia.

Según su ficha de búsqueda, antes de ser abatido era señalado en Estados Unidos de conspiración para cometer crimen organizado transnacional, incluyendo a los presuntos delitos de tráfico de drogas, tráfico de personas y lavado de dinero.

Cabe señalar, que Estados Unidos no era el único país que buscaba a Guerrero Flores. En septiembre de 2023, el Ministerio del Interior de Perú lo incluyó en el Programa de Recompensas a Héctor Guerrero Flores y ofreció un beneficio económico de 500 mil soles al ciudadano que brinde información que contribuya a su ubicación y captura dentro del territorio nacional.