Seis mineros quedan atrapados en mina de Colombia tras explosión por gases

En el municipio de Guachetá, ciudad de Cundinamarca, Colombia, 6 mineros quedaron atrapados en la mina Mata Siete tras una explosión provocada por la acumulación de gases. El alcalde Pablo Enrique Quicazán indicó que se activaron los protocolos de emergencia para intentar salvar a las personas que queden con vida.

Medios colombianos como El País y El Comercio señalan que la explosión por gases ocurrió en uno de los socavones y generó el colapso parcial de los túneles. Debido al siniestro, varias personas quedaron seriamente heridas.

Las autoridades colombianas, así como también las unidades de socorro, se desplazaron a la zona de riesgo para atender la emergencia.

“La mina no se derrumbó. El gas mató a las personas, están tratando de sacarlas, pero por seguridad tienen primero que ventilar la mina para que no se produzca más accidentes”, declaró Quicazán.

Pese a ello, indicó que no se puede precisar con exactitud si hay sobrevivientes en la mina Mata Siete, “solo hasta que se logre contacto visual”.

