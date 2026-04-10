Sigue EN VIVO el regreso de Artemis II a la Tierra: tripulación afrontará la fase más peligrosa de la misión

Luego de viajar 10 días por el espacio, sobrevolar la cara oculta de la Luna y de lograr un récord como los humanos que más lejos han viajado, la tripulación de la misión Artemis II inició su retorno a la Tierra y este 10 de abril afrontará la fase más peligrosa con el amerizaje en el océano Pacífico.

Tras completar el histórico sobrevuelo lunar, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen regresarán a nuestro planeta a bordo de la nave espacial Orion en una arriesgada maniobra que dura apenas 14 minutos.

Amerizaje de Artemis II a la Tierra

Uno de los momentos claves es cuando la tripulación realiza la configuración de la cabina para su reentrada a la capa interna de la atmósfera. Luego guardan los equipos, ajustan sus asientos y revisan los sistemas antes del desafiante descenso.

El último paso importante es el encendido de la corrección de trayectoria, el cual permite ajustar con precisión el ángulo donde la cápsula entrará en la atmósfera para que caiga en el punto deseado del océano.

Aproximadamente 20 minutos antes del amerizaje, el módulo de servicio europeo (ESM), que ha proporcionado energía, agua y propulsión durante todo el viaje a la Luna, se separará de la cápsula, se perderá en la atmósfera y se destruirá.

Cabe señalar que durante esta fase, Orión llegará a velocidades cercanas a los 40.000 km/h, generando un calor extremo en la nave por lo que habrá un apagón temporal de comunicaciones. Este será un momento único porque la vida y el éxito de la misión depende únicamente del escudo térmico que evita que el interior de la cápsula se derrita.

Posteriormente, se desplegarán los paracaídas que reducirán la velocidad de la cápsula para permitir un amerizaje controlado hasta que lleguen al océano. Inmediatamente después los equipos de rescate de la Armada de Estados Unidos utilizarán helicópteros para ubicar a los astronautas y luego los trasladarán al buque USS John P. Murtha, donde serán evaluados por médicos antes de regresar a tierra firme.

DÓNDE VER EL AMERIZAJE DEL ARTEMIS II

Según el cronograma de la NASA, el amerizaje de Artemis II será aproximadamente a las 7:07 p.m. (hora peruana) del viernes 10 de abril en la costa San Diego, California. Sin embargo, la transmisión se iniciará dos horas antes a través de sus canales oficiales.

La humanidad podrá seguir en vivo el retorno histórico en vivo a través del canal de YouTube y Facebook de la NASA. También estará disponible en las plataformas de streaming Netflix, HBO Max y Amazon Prime.

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