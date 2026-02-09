Super Bowl 2026: ¿quiénes son los cuatro peruanos que participaron en el show de medio tiempo con Bad Bunny?

Perú también estuvo presente en el Super Bowl 2026. Además del bailarín Patricio Quiñones, otros tres peruanos derrocharon talento en el show de medio tiempo del cantante puertorriqueño Bad Bunny durante la final de la National Football League (NFL).

Los artistas nacionales Eder Ávila Romero, Lu Arróspide y Kandrexx Millones también brillaron sobre la tarima en uno uno de los eventos deportivos más costosos y lucrativos del planeta que se desarrolló el último domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Estados Unidos.

Los peruanos que participaron en el Super Bowl 2026

Patricio Quiñones apareció como parte del elenco coreográfico que acompañó a ‘Benito’. También se encargó de cargar a Bad Bunny durante su ingreso al estadio en medio dela ovación del público.

El trujillano Eder Ávila Romero deslumbró al bailar salsa previo a la presentación del ‘Conejo Malo’ junto a Lady Gaga.

La bailarina Kandrexx Millones apareció al inicio del show en uno de los momentos más simbólicos, cuando Bad Bunny mostró el esfuerzo y la presencia de los latinoamericanos para progresar.

Finalmente, Lu Arróspide apareció en el cierre del show cuando Bad Bunny mencionó a todos los países de Latinoamérica, entre ellos el Perú.

