Terremoto de magnitud 6.9 sacudió el noreste de Japón: más de 10 réplicas y pequeños tsunamis registrados

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacudió este domingo el noreste de Japón, según informó la Agencia Meteorológica del país (JMA). El movimiento telúrico tuvo su epicentro frente a las costas de la prefectura de Iwate y se produjo poco después de las 17:03 (hora local). En esa zona y en la vecina Miyagi, el sismo alcanzó el nivel 4 en la escala japonesa, que mide la intensidad del movimiento en superficie más que la magnitud del temblor.

Tras el sismo, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami para la prefectura de Iwate ante la posibilidad de olas de hasta un metro de altura. Sin embargo, la alerta fue levantada tres horas después, al confirmarse que las olas registradas fueron menores y no representaban riesgo de daños significativos. Aun así, las autoridades advirtieron que podrían producirse ligeras variaciones en el nivel del mar a lo largo de la costa del Pacífico en las prefecturas de Aomori, Iwate y Miyagi.

AL MENOS 10 RÉPLICAS

Desde el sismo principal, se han registrado al menos diez réplicas, según la JMA. La más intensa alcanzó una magnitud de 6,3. Los expertos han advertido que en los próximos días podrían ocurrir movimientos de similar intensidad, especialmente durante la primera semana tras el terremoto. Las autoridades pidieron a los residentes mantenerse alerta y preparados ante posibles nuevos temblores.

“Por favor, presten mucha atención a la información futura, ya que el tsunami que llegue podría ser mayor de lo esperado”, advirtió la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en su cuenta de X. La mandataria también señaló que existe la posibilidad de más réplicas y pidió a la población “continuar atenta a fuertes temblores”.

El terremoto provocó un breve apagón y la suspensión parcial de los servicios del *shinkansen*, el tren bala japonés, según informó la agencia local Kyodo. En las localidades de Ofunato y Miyako, ambas en la prefectura de Iwate, se registraron pequeños tsunamis que no causaron mayores daños ni víctimas, de acuerdo con los reportes preliminares.

