Tiroteo en escuela católica deja dos niños muertos y 17 heridos en EE. UU.

En Estados Unidos (EE. UU.), dos niños perdieron la vida y 17 personas resultaron heridas como consecuencia de un tiroteo dado dentro de la iglesia de la escuela católica de la Anunciación, en Minneapolis, durante una misa matutina.

Según se pudo conocer, las víctimas se encontraban sentadas en los bancos de la iglesia cuando la atacante, identificada como Robin Westman (23), disparó con un rifle, una escopeta y una pistola por la ventanas del templo.

Tras el ataque, la joven se quitó la vida. El jefe policial, Brian O’Hara, calificó el hecho como “un acto deliberado de violencia contra niños y fieles”, y señaló que las tres armas utilizadas habían sido adquiridas legalmente.

Entre los heridos hay tres adultos de alrededor de 80 años que participaban en la misa. El FBI investiga el ataque como un acto de terrorismo doméstico y delito de odio contra los católicos, indicó su director, Kash Patel.

De acuerdo con el medio The Washington Post, la madre de la atacante, Mary Grace Westman, trabajó en la misma escuela hasta 2021. Ese mismo año solicitó el cambio legal de nombre de su hijo de Robert a Robin, ya que se identificaba como mujer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó que las banderas en la Casa Blanca y en edificios públicos ondeen a media asta, en honor a las víctimas de esta tragedia que ha conmocionado al país.

