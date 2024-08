Tres sujetos contrataron a sicario para matar a su padre comerciante

Un intento de homicidio dio un giro impactante: tres sujetos, hijos de un comerciante, fueron detenidos por contratar a un sicario colombiano para asesinarlo. El hecho ocurrió en Concepción, Chile.

Todo era parte de un plan despreciable, tramado por los propios hijos de la víctima. Con total sangre fría, el asesino se acercó al comerciante y le apuntó a la cabeza. En dos ocasiones el arma falló, pero aunque el señor Mauricio rogó por su vida, el sicario tiró por tercera vez el gatillo y el arma finalmente disparó.

Así cumplía con su vil encargo.

Los tres hermanos de 18, 22 y 25 años se pusieron de acuerdo para encargar la muerte de su propio padre. Increíblemente, la víctima, quien sobrevivió al ataque, recibía a diario en el hospital a los hombres que sin ningún escrúpulo iban a visitarlo, como si realmente lamentaran lo ocurrido.

DETIENEN A SICARIO Y EL CASO PASÓ A CONSIDERARSE UN PARRICIDIO FRUSTRADO

Un mes después la Policía detuvo al pistolero y la historia tuvo un vuelco impactante. Porque este sicario colombiano confesó que fueron los tres hijos de la víctima quienes lo contrataron para matar a su padre.

«Los hermanos Luciano, Maximiano y Mauricio Guzmán contactan y contratan al imputado Bryan Andres Monsalve Giraldo, de nacionalidad colombiana. Acordando entre todos el pago de una suma de tres millones de pesos a cambio de darle muerte a su padre. Bryan me contó que ellos le dijeron que era porque su papá no los dejaba trabajar en los locales y no les daba dinero», señaló Sot Matías Arellano, fiscal de la región Biobío, Chile.

Pero no solo fue por dinero. Uno de los hijos quería venganza, pues su padre lo había denunciado por violencia intrafamiliar.

El comerciante de 51 años sigue en el Hospital de Concepción. En tanto, sus tres hijos, formalizados por parricidio frustrado, quedaron en prisión preventiva. También el sicario colombiano, quien podría ser condenado por homicidio calificado.

