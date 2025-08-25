Trump amenaza con “consecuencias muy graves” si no hay una cumbre entre Putin y Zelenski

Durante la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung; el mandatario norteamericano se refirió a la situación que atraviesan Rusia y Ucrania.

Tras las reuniones entre Trump con Vladimir Putin en Alaska, y luego con Volodímir Zelenski en Washington, la siguiente negociación requiere un encuentro entre ambos líderes. Sin embargo, en los últimos días, esta escena se vislumbra lejana.

Desde la Casa Blanca, Trump advirtió este 25 de agosto que habrá “consecuencias muy graves” para Rusia si Putin y Zelenski no se reúnen. Aunque el dirigente estadounidense no especificó medidas, en las últimas semanas, previo al encuentro en Alaska, había señalado que Moscú enfrentaría “aranceles del 100%” si no llegaba a un acuerdo para terminar la guerra que ordenó contra su vecino país, el 24 de febrero de 2022.

A pesar de los esfuerzos por convencer a Ucrania de ceder para acabar con la invasión rusa, en conferencia de prensa ratificó que Estados Unidos respaldará las garantías de seguridad en una etapa de posguerra, como Kiev exige para llegar a un acuerdo. Sin embargo, también declaró que no ha discutido garantías de seguridad específicas para Ucrania.

