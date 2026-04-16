Trump confirma alto al fuego entre Israel y Líbano y propone reunión en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el acuerdo de alto al fuego por 10 días entre Israel y el Líbano, para alcanzar un acuerdo de paz en la región. De acuerdo al líder norteamericano, pudo mediar a través de lo que calificó como “excelentes” llamadas telefónicas con los presidentes de dichos países.

“Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p.m. EST”, escribió Trump en su red Truth Social.

Por su parte, Donald Trump anunció que invitará a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca “para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo”. Aunque no ofreció una fecha de cuándo se produciría la reunión.

EXPECTATIVA POR RESPUESTA DE HEZBOLÁ

En tanto, Netanyahu aclaró que las tropas israelíes permanecerán en territorio del sur de Líbano, por lo que no habrá una retirada durante estos diez días de tregua. Mientras que Hezbolá intensificó su ofensiva militar contra el norte de Israel enviando drones armados.

Finalmente, el representante permanente de Israel ante la ONU, Danny Danon, advirtió a Hezbolá que “reaccionaría” si su país se siente “amenazado” durante el alto el fuego de 10 días pactado con el Líbano. Por lo que seguirán “muy de cerca” lo que ocurre sobre el territorio en conflicto.

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