Trump asegura que ataques por tierra en Venezuela “empezarán muy pronto”

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su administración iniciará operaciones armadas por tierra dentro de Venezuela, intensificando la estrategia contra presuntos narcotraficantes.

Durante una reunión del gabinete, Donald Trump indicó que su equipo posee información precisa sobre los objetivos y que las acciones comenzarán en breve. Sus palabras coinciden con declaraciones previas, realizadas en el marco del Día de Acción de Gracias, donde anticipó movimientos similares.

“Vamos a empezar a hacer esos ataques en tierra también. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos y vamos a empezar eso muy pronto”, señaló el Presidente de Estados Unidos durante una reunión del gabinete.

CAMBIO DE ESTRATEGIA MILITAR

Si bien el gobierno estadounidense analiza desde hace semanas ampliar su ofensiva contra Venezuela, previamente centrada en atacar embarcaciones señaladas por transportar sustancias ilícitas hacia su país, este giro representaría un salto considerable respecto a la táctica utilizada hasta ahora.

Por lo pronto, la Casa Blanca enfrenta críticas por recientes revelaciones relacionadas con un segundo ataque naval posterior a un intento fallido. Aun así, Trump justificó la operación, asegurando que el objetivo principal es frenar el flujo de estupefacientes hacia Estados Unidos y que actuar en zonas terrestres resultará “más sencillo”.

Donald Trump tampoco descartó intervenir en otras naciones si, según su administración, individuos vinculados al tráfico operan desde allí. Enfatizó que cualquiera que esté involucrado en ese negocio y que afecte a la población estadounidense “queda expuesto a represalias”.

