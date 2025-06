Único superviviente de accidente aéreo en India detalló lo que pasó antes y después de la tragedia

Un hombre llamado Ramesh Vishwakumar (algunos medios lo identifican como Vishwash Kumar Ramesh), ciudadano británico de 40 años, fue encontrado con vida tras el accidente del vuelo AI171 de Air India, que se estrelló este jueves en la ciudad de Ahmedabad, India. El avión transportaba a 242 personas con destino a Londres.

La Policía local confirmó que Ramesh ocupaba el asiento 11A del Boeing 787. Fue hallado consciente y trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

Según BBC, que cita a medios locales indios como Hindustan Times, el superviviente dijo que “ treinta segundos después del despegue, se escuchó un fuerte ruido y el avión se estrelló . Todo sucedió muy rápido. Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Estaba asustado. Me levanté y corrí. Había trozos del avión a mi alrededor. Alguien me agarró y me metió en una ambulancia y me llevó al hospital”.

Precisamente, tras conocerse que había un superviviente, comenzó a circular un video en redes sociales mostrando a un hombre caminando con el polo manchado de sangre por la zona del impacto , ubicada en las inmediaciones del BJ Medical College, donde el avión colisionó contra una residencia estudiantil.

A bordo del avión viajaban 169 ciudadanos indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense, según informó la aerolínea.

La BBC entrevistó a Ajay Valgi, un primo del sobreviviente, en Leicester. Según él, Vishwash Kumar Ramesh se puso en contacto con su familia para asegurarles que estaba “bien”.

Los equipos de rescate indios, acompañados de perros rastreadores, registraron toda la noche entre los escombros humeantes para intentar averiguar las causas de la explosión de la aeronave, que volaba hacia el aeropuerto londinense de Gatwick.

El avión se convirtió en una bola de fuego poco después de despegar de la metrópolis del oeste de India.

