Venezuela abre el sector minero a la inversión privada tras décadas del chavismo

En la tarde del jueves 9 de abril, los congresistas de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) aprobaron por unanimidad la nueva ley que abre las puertas de la minería a la inversión privada, lo que representa una reformulación contraria al modelo impuesto por el chavismo tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.

La norma permitirá que las compañías privadas nacionales y extranjeras puedan participar en el negocio de la minería, con la posibilidad de crear empresas mixtas o público-privadas.

Bajo esta visión, se ofrecerán incentivos tributarios para la inversión, como el pago de regalías de hasta el 13% calculado con base en el valor comercial del producto en el mercado.

Sancionan antiguas normativas chavistas que regulaban la extracción minera

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela por el chavismo, celebró la aprobación de la normativa y comentó que se trata de un “instrumento fundamental para modernizar, regular y potenciar la minería” en el país caribeño.

Recordemos que esta nueva decisión en el aparato legislativo venezolano sanciona y deroga las regulaciones de 1999 y 2015, que reservaban toda la extracción de oro al Estado y prohibían a las empresas o consorcios extranjeros o privados la explotación de “minerales estratégicos”.

Ahora las concesiones podrán tener una vigencia máxima de 30 años, pero con la posibilidad de prorrogarse hasta por dos periodos sucesivos, no más de 10 años cada uno.

Sin embargo, los yacimientos siguen siendo propiedad única del Estado, por lo que si existiesen disputas, se resolverán bajo arbitraje.

La norma también establece un impuesto del 6% para las empresas que lleven a cabo actividades primarias de minería en el suelo bolivariano.

En la actualidad, Venezuela acumula una deuda de millones de dólares a conglomerados industriales, petroleras y mineras tras la nacionalización por la dictadura chavista.

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