Venezuela capturó a Alex Saab, exministro y testaferro de Nicolás Maduro

Alex Saab, quien fungía de ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela y presunto testaferro de Nicolás Maduro, ha sido capturado hoy 4 de febrero de 2026 por las fuerzas de inteligencia de Venezuela y de Estados Unidos en un operativo en conjunto, según la inteligencia de Colombia y un oficial policial estadounidense.

El protegido y aliado cercano de Nicolás Maduro, Saab, es acusado de haber presuntamente desviado alrededor de 350 millones de dólares de Venezuela a través de empresas consolidadas en Estados Unidos, que supuestamente funcionaba como un plan de soborno vinculado al tipo de cambio controlado por el régimen chavista durante la permanencia de Nicolás Maduro.

Sin embargo, no es la primera detención contra Saab. En el 2020, fue detenido por fuerzas especiales en Cabo Verde (país africano) y llevado a los Estados Unidos. Por más de tres años estuvo preso preliminarmente por los cargos de lavado de activos y soborno del cual es investigado, pero Nicolás Maduro consiguió que lo liberasen por el cambio de rehenes estadounidenses detenidos en Venezuela.

Por otro lado, la inteligencia militar de Colombia comunicó, a través del medio aliado Caracol, la confirmación de su captura y de su expulsión del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), que se encarga de la captación de inversiones internacionales.

Esta última operación conjunta entre los Estados Unidos y las fuerzas de Venezuela apuntan a una mayor cooperación entre los estados antes enfrentados desde la captura de Nicolás Maduro, el último líder chavista y autócrata venezolano, y después de la asunción de Delcy Rodríguez, actual presidenta interina del régimen en el país caribeño.

VIDEO RECOMENDADO